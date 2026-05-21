Усього шість варіантів: "Динамо" отримало скорочений список суперників у Лізі Європи

Київське "Динамо" після завоювання Кубка України розпочинає свій шлях на міжнародній арені з найпершого раунду відбору Ліги Європи. Завдяки високому клубному рейтингу "біло-сині" отримали статус сіяних.

З ким саме підопічні Ігоря Костюка можуть зустрітися вже у липні – повідомляє РБК-Україна .

Як тріумф "Астон Вілли" змінив кошики

Початковий регламент Ліги Європи на сезон-2026/27 передбачав, що у першому раунді кваліфікації виступатимуть 16 колективів. Проте перемога англійської "Астон Вілли" у фіналі цьогорічного розіграшу дещо змінила розклади. Завдяки цьому володарі національних кубків Швейцарії, Ізраїлю, Кіпру та Швеції автоматично перейшли до другого кваліфікаційного раунду, що скоротило список потенційних суперників киян на старті відбору.

Оскільки "Динамо" під час жеребкування буде гарантовано сіяним, коло потенційних суперників звузилося до 6 несіяних команд:

"Войводина" (Сербія)

"Жиліна" (Словаччина)

"Університатя Клуж" (Румунія)

"Алюміній" (Словенія)

"Деррі Сіті" (Ірландія)

"Вестрі" (Ісландія)

Календар та право на помилку

Для того, щоб пробитися до основного етапу Ліги Європи, динамівцям необхідно в кваліфікації здолати чотирьох суперників.

Важливий нюанс: навіть у разі невдачі на будь-якому етапі, "Динамо" не вилітає з єврокубків повністю, а автоматично понижується в класі й переходить до кваліфікації Ліги конференцій.

Першого суперника кияни дізнаються вже 16 червня під час офіційного жеребкування. Готуватися до старту сезону потрібно на початок другого місяця літа: перші поєдинки заплановані на 9 та 16 липня.