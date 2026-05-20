ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" здолало "Чернігів" у фіналі Кубка України та врятувало провальний сезон (відео)

20:08 20.05.2026 Ср
4 хв
"Біло-сині" здобули 14-й трофей в історії
aimg Андрій Костенко
"Динамо" здолало "Чернігів" у фіналі Кубка України та врятувало провальний сезон (відео) Кияни завершують сезон з трофеєм (фото: ФК "Динамо")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Київське "Динамо" на мажорній ноті завершило сезон, що міг стати одним з найгірших в історії клубу. Перемога у фіналі Кубка України над першоліговим "Черніговом" принесла "біло-синім" довгоочікуваний трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: "Астон Вілла" – "Фрайбург": де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку

Кубок України. Фінал

"Чернігів" (1 ліга) – "Динамо" (Київ, УПЛ) – 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 71

Перший тайм: тиск "Динамо" та диво від "Чернігова"

Тактика команд на фінал ні для кого не була секретом. "Чернігів", який пробився у вирішальний матч через три серії пенальті, прагнув за будь-яку ціну дотягнути до лотереї й цього разу. "Динамо" ж було націлене на швидке вирішення питання, щоб не доводити протистояння до зайвих нервів та неприємних сюрпризів.

&quot;Динамо&quot; здолало &quot;Чернігів&quot; у фіналі Кубка України та врятувало провальний сезон (відео)

Початок матчу довелося відкласти на 15 хвилин через повітряну тривогу у Львові. А коли суперники вийшли на поле, попередні прогнози щодо розвитку гри одразу стали реальністю.

З перших хвилин підопічні Ігоря Костюка забрали м'яч під свій контроль і влаштували справжнє бомбардування воріт "Чернігова". На 17-й хвилині кіпер "тигрів" Татаренко ногами відбив небезпечний удар Шоли, за дві хвилини Волошин запустив м'яч над поперечиною з убивчої позиції, а згодом потужний постріл Бражка прийняла на себе поперечина.

Логічний тиск киян втілився у забитий м'яч на 26-й хвилині. Шола прострілив з лівого флангу, Пономаренко спробував пробити, а після рикошету м'яч відскочив до Буяльського, який холоднокровно розстріляв сітку воріт – 1:0 на користь "Динамо".

Проте футболісти "Чернігова" не збентежилися. Статистика ударів до перерви виглядала шокуюче: 2 (1 – площину воріт) проти 16 (7) на користь "Динамо", але представники Першої ліги витиснули абсолютний максимум зі свого першого ж моменту.

На 34-й хвилині Шалфєєв ідеально навісив зі стандарту з лівого флангу, а захисник Романченко головою підрізав м'яч точно в дальній кут ворот Нещерета – 1:1. Після короткої перевірки ВАР арбітр Олександр Шандор підтвердив легітимність голу.

Перед самим свистком на перерву на полі спалахнула справжня жара. Спочатку воротар чернігівців Татаренко здійснив сейв після удару Шапаренка в дотик. За хвилину автор гола Романченко вже самовіддано заблокував удар Буяльського, який летів у кут.

А на 45+2-й хвилині "Чернігів" взагалі міг шокувати країну: Безбородька вивели на побачення з Нещеретом, але форвард зовсім трохи не влучив у дальній кут.

Команди пішли на перерву зі збереженням інтриги – 1:1.

Другий тайм: дубль капітана киян та стримана радість Ярмоленка

Не встигла відновитися гра в другому таймі, як "Динамо" знову вийшло у перед. І знову завдяки точному удару Буяльського.

Втім у цій атаці чудово зіграла низка гравців атакувальної ланки столичного клубу. Караваєв вирізав передачу з правого флангу до карного майданчика, Шапаренко ефектно п'ятою продовжив рух м'яча на Пономаренка, а той ідеально викотив під удар Буяльському – капітан киян більярдним пострілом низом поцілив у ближній кут – 2:1.

Одразу після голу Костюк провів ротацію в лінії атаки "Динамо". Поле залишили Шола, Шапаранко та Пономаренко. Замість них у гру увійшли Піхальонок, Герреро та Ярмоленко.

І заміна швидко спрацювала. Саме Герреро та Ярмоленко розіграли ідеальну стіночку біла воріт суперників та удвох залишили статистами всю оборону "тигрів". Ярмоленко точним ударом відправив третій м'яч у ворота Татаренка. Уродженець Чернігова, він стриманно відсвяткував взяття воріт - 3:1.

Далі кияни мали декілька шансів забити ще, проте свої шанси не реалізували. Втім і наявної переваги вистачило для тріумфу. "Динамо" - володар Кубка України-2025/26!

&quot;Динамо&quot; здолало &quot;Чернігів&quot; у фіналі Кубка України та врятувало провальний сезон (відео)

14-й трофей та перепустка в Європу

Столичний клуб завоював Кубок України у 14-раз в історії та вперше з 2021 року. Ця перемога гарантувала успіх команді, яка найймовірніше залишиться без медалей у чемпіонаті України, участь у єврокубках в наступному сезоні.

"Динамо" візьме участь у Лізі Європи, де стартує з першого раунду кваліфікації.

Раніше ми розповіли, як донецький "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії