ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна в єврокубках-2026/27: хто в яких турнірах і коли стартує

09:35 21.05.2026 Чт
2 хв
Тріумф київського "Динамо" у Кубку України остаточно розподілив путівки у ЛЧ, ЛЄ та ЛК
aimg Андрій Костенко
Україна в єврокубках-2026/27: хто в яких турнірах і коли стартує "Шахтар" повертається в основу Ліги чемпіонів (фото: ФК "Шахтар")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Перемога київського "Динамо" в Кубку України остаточно вирішила долю розподілу представників УПЛ в європейських кубкових змаганнях у сезоні-2026/27.

Хто у якому турнірі та з якого раунду стартує в Європі – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: П'ятий кубок Емері: "Астон Вілла" – новий переможець Ліги Європи

"Шахтар" – пряма путівка до Ліги чемпіонів

"Гірники" знову гратимуть серед найсильніших команд континенту. Золоті медалі української Прем'єр-ліги гарантували команді участь в основному раунді Ліги чемпіонів.

Донеччанам вдалося уникнути виснажливого сита літньої кваліфікації. Це стало можливим завдяки високим позиціям клубу в 5-річному індивідуальному рейтингу УЄФА серед асоціацій, які перебувають за межами першої десятки Таблиці коефіцієнтів. Для "Шахтаря" це буде вже черговий великий євросезон, а головним орієнтиром залишається повторення рекорду – виходу до чвертьфіналу ЛЧ (сезон-2010/11).

"Динамо" – повернення у Лігу Європи

Перемога над "Черніговом" у фіналі Кубка України автоматично делегував "біло-синіх" до другого за рангом континентального змагання.

Динамівці розпочнуть свій шлях із першого раунду кваліфікації ЛЄ. Для виходу в основний раунд киянам необхідно буде подолати чотирьох суперників. У разі невдачі у відборі, команда матиме другий шанс – у Лізі конференцій. Досі найвищим досягненням клубу в ЛЄ були чвертьфінали у 2011 та 2015 роках.

Ліга конференцій: історичний дебют Черкас та друга спроба Житомира

Черкаський ЛНЗ та житомирське "Полісся", незважаючи на те, на яких місцях фінішують в підсумковій таблиці УПЛ, зіграють у Лізі конференцій. Обидва наші клуби стартуватимуть із другого раунду кваліфікації – для виходу в основний турнір потрібно буде пройти трьох суперників. Будь-яка невдача означатиме остаточний виліт з єврокубків.

ЛНЗ уперше в своїй історії виходить на міжнародну арену і готується написати першу європейську сторінку клубу.

"Полісся" вдруге штурмуватимуть єврокубки. Торік житомиряни зупинилися за крок до групової стадії, вилетівши у фінальному раунді відбору.

Коли жеребкування та матчі

Ліга чемпіонів (для "Шахтаря")

  • 27 серпня – жеребкування основного раунду.
  • 8-10 вересня – перший тур.

Ліга Європи (для "Динамо")

  • 16 червня – жеребкування першого кваліфікаційного раунду.
  • 9 та 16 липня – матчі.

Ліга конференцій (для ЛНЗ та "Полісся")

  • 17 червня – жеребкування другого кваліфікаційного раунду.
  • 23 та 30 липня – матчі.

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Ліга Європи Шахтар Динамо
Новини
Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото)
Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото)
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників