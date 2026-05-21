Головна » Розваги » Спорт

Ребров після провалу в збірній визначився з новим місцем роботи

14:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Український фахівець повертається до чемпіонату, де раніше оформлював золотий дубль
aimg Андрій Костенко
Ребров після провалу в збірній визначився з новим місцем роботи Сергій Ребров (фото: Getty Images)
Сергій Ребров повертається до активної тренерської діяльності на клубному рівні. 51-річний український фахівець відповів згодою на щедру пропозицію з ОАЕ та вже узгоджує останні деталі контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UAEkick.

ОАЕ замість Греції

За інформацією авторитетного місцевого видання, домовленість між українським тренером та керівництвом клубу "Аль-Вахда" з Абу-Дабі майже досягнута. Сторонам залишилося владнати останні деталі, після чого про призначення буде оголошено офіційно.

Варто зазначити, що попит на українського фахівця у Європі залишався високим. Раніше предметний інтерес до Реброва проявляв грецький "Панатінаїкос". Проте домовитися не вдалося: український тренер виставив боссам афінського гранда досить жорсткі фінансові умови, які греки виконати не змогли. На Близькому Сході в цьому плані виявилися значно гнучкішими.

На знайому територію

Для Реброва чемпіонат ОАЕ – добре знайома територія. У період з 2021 по 2023 роки він надзвичайно успішно працював із місцевим "Аль-Айном". Під його керівництвом команда демонструвала видовищний футбол і зуміла оформити "золотий дубль", вигравши чемпіонат країни та Кубок Ліги.

У новому клубі на українця чекає серйозний виклик. Сезон, що завершився, "Аль-Вахда" провалила, фінішувавши лише на п'ятому місці. Символічно, що чемпіонський титул знову завоював колишній клуб Реброва – "Аль-Айн".

Тож від українського тренера чекатимуть негайного повернення команди в чемпіонські перегони.

Окрім ОАЕ, Сергій Ребров має солідний клубний досвід за плечима: він успішно очолював київське "Динамо" (з яким брав два чемпіонства УПЛ), саудівський "Аль-Ахлі" та угорський "Ференцварош".

Перезавантаження після збірної

Нагадаємо, що Ребров очолював головну команду України з 2023 року. Його контракт був розрахований до 30 липня 2026 року, проте після того, як "синьо-жовті" не змогли пробитися на чемпіонат світу-2026, наставника було звільнено з посади 22 квітня.

Керівництво українського футболу вже знайшло заміну вітчизняному фахівцю: 18 травня новим керманичем збірної України офіційно став італієць Андреа Мальдера.

Раніше ми повідомили, що Ярмоленко наздогнав Реброва і опинився за крок від абсолютного рекорду УПЛ.

