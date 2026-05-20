П'ятий кубок Емері: "Астон Вілла" – новий переможець Ліги Європи (відео)

У Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк" визначився тріумфатор Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26. Новим володарем престижного трофея вперше стала англійська "Астон Вілла". А для її наставника Унаї Емері – це вже п'ята перемога в турнірі.

Про фінальний матч другого за рангом континентального турніру – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Ліга Європи. Фінал

"Фрайбург" (Німеччина) – "Астон Вілла Англія" – 0:3

Голи: Тілеманс, 41, Буендія, 45+4, Роджерс, 58

Два голи у роздягальню

Весь стартовий відрізок поєдинку зводився лише до одного питання – коли саме тотальна перевага "Астон Вілли" трансформується у забиті голи. На полі панувала тактична дисципліна Емері, проти якої зухвала юність "Фрайбурга" не знайшла жодних аргументів.

Підопічні Юліана Шустера спробували огризнутися зусиллями Манзамбі, але Мартінес капітально зацементував свої ворота. А під завісу першої половини зустрічі англійці влаштували супернику справжній кошмар, забивши два розкішні м'ячі у роздягальню.

Спочатку, на 41-й хвилині після розіграшу кутового Роджерс виконав м'яку подачу на дальній кут штрафного майданчика, звідки Тілеманс неймовірним ударом злету вколотив м'яч у дальній кут – 0:1.

А в компенсований час, коли німці вже думками були у підтрибунному приміщенні, Макгінн віддав поперечну передачу на Буендія, який з кута карного майданчика шедевральним обвідним ударом поцілив точно в дальню дев'ятку – 0:2.

Цей подвійний удар наприкінці тайму фактично визначив долю протистояння. У другій половині матчу англійці закріпили успіх, після того як Роджерс блискавично зіграв на випередження та в дотик замкнув простріл від Буендії – 0:3.

Відео: MEGOGO

Що перемога означає для "Вілли" та Емері

Іспанський тренер вп'яте виграв трофей Ліги Європи. Раніше він тричі перемагав у турнірі з "Севільєю" та один раз – з "Вільярреалом". У списку іспанця також одна невдача у фіналі ЛЄ – у сезоні-2018/19 він разом з лондонським "Арсеналом" поступився "Челсі".

Що стосується "Астон Вілли", для неї це перший трофей за 30 років – після перемоги в Кубку англійської футбольної ліги-1996. Якщо ж брати міжнародні здобутки, тут бірмінгемці не вигравали нічого аж з 1982-го, коли тріумфували в Кубку чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Зазначимо також, що за регламентом переможець ЛЄ отримує пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів наступного сезону. Для "Астон Вілли" це не дуже актуально, оскільки команда вже класифікувалася туди через чемпіонат АПЛ.

Якби в ЛЧ потрапив "Фрайбург" – 7-ма команда Бундесліги – це було б набагато цікавіше. Але не склалося, і наступного сезону ми побачимо молоду й перспективну команду лише у Лізі конференцій.