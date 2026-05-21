Всего шесть вариантов: "Динамо" получило сокращенный список соперников в Лиге Европы

Киевское "Динамо" после завоевания Кубка Украины начинает свой путь на международной арене с самого первого раунда отбора Лиги Европы. Благодаря высокому клубному рейтингу "бело-синие" получили статус сеяных.

С кем именно подопечные Игоря Костюка могут встретиться уже в июле - сообщает РБК-Украина .

Как триумф "Астон Виллы" изменил корзины

Первоначальный регламент Лиги Европы на сезон-2026/27 предусматривал, что в первом раунде квалификации будут выступать 16 коллективов. Однако победа английской "Астон Виллы" в финале нынешнего розыгрыша несколько изменила расклады. Благодаря этому обладатели национальных кубков Швейцарии, Израиля, Кипра и Швеции автоматически перешли во второй квалификационный раунд, что сократило список потенциальных соперников киевлян на старте отбора.

Поскольку "Динамо" во время жеребьевки будет гарантированно сеяным, круг потенциальных соперников сузился до 6 несеяных команд:

"Войводина" (Сербия)

"Жилина" (Словакия)

"Университатя Клуж" (Румыния)

"Алюминий" (Словения)

"Дерри Сити" (Ирландия)

"Вестри" (Исландия)

Календарь и право на ошибку

Для того, чтобы пробиться в основной этап Лиги Европы, динамовцам необходимо в квалификации одолеть четырех соперников.

Важный нюанс: даже в случае неудачи на любом этапе, "Динамо" не вылетает из еврокубков полностью, а автоматически понижается в классе и переходит в квалификацию Лиги конференций.

Первого соперника киевляне узнают уже 16 июня во время официальной жеребьевки. Готовиться к старту сезона нужно к началу второго месяца лета: первые поединки запланированы на 9 и 16 июля.