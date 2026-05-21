ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Всего шесть вариантов: "Динамо" получило сокращенный список соперников в Лиге Европы

14:49 21.05.2026 Чт
2 мин
В УЕФА неожиданно изменили состав корзин перед жеребьевкой первого раунда
aimg Андрей Костенко
Всего шесть вариантов: "Динамо" получило сокращенный список соперников в Лиге Европы Победа в финале Кубка Украины открыла "бело-синим" путь в Европу (фото: ФК "Динамо")
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Киевское "Динамо" после завоевания Кубка Украины начинает свой путь на международной арене с самого первого раунда отбора Лиги Европы. Благодаря высокому клубному рейтингу "бело-синие" получили статус сеяных.

С кем именно подопечные Игоря Костюка могут встретиться уже в июле - сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Ребров после провала в сборной определился с новым местом работы

Как триумф "Астон Виллы" изменил корзины

Первоначальный регламент Лиги Европы на сезон-2026/27 предусматривал, что в первом раунде квалификации будут выступать 16 коллективов. Однако победа английской "Астон Виллы" в финале нынешнего розыгрыша несколько изменила расклады. Благодаря этому обладатели национальных кубков Швейцарии, Израиля, Кипра и Швеции автоматически перешли во второй квалификационный раунд, что сократило список потенциальных соперников киевлян на старте отбора.

Поскольку "Динамо" во время жеребьевки будет гарантированно сеяным, круг потенциальных соперников сузился до 6 несеяных команд:

  • "Войводина" (Сербия)
  • "Жилина" (Словакия)
  • "Университатя Клуж" (Румыния)
  • "Алюминий" (Словения)
  • "Дерри Сити" (Ирландия)
  • "Вестри" (Исландия)

Календарь и право на ошибку

Для того, чтобы пробиться в основной этап Лиги Европы, динамовцам необходимо в квалификации одолеть четырех соперников.

Важный нюанс: даже в случае неудачи на любом этапе, "Динамо" не вылетает из еврокубков полностью, а автоматически понижается в классе и переходит в квалификацию Лиги конференций.

Первого соперника киевляне узнают уже 16 июня во время официальной жеребьевки. Готовиться к старту сезона нужно к началу второго месяца лета: первые поединки запланированы на 9 и 16 июля.

Ранее мы писали, какие украинские клубы сыграют в еврокубках-2026/27 и когда пройдут жеребьевки и матчи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Лига Европы Динамо
Новости
Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба
Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким