Усик обрав головного суперника на 2026 рік: його вибір це ексчемпіон світу

Олександр Усик озвучив ім'я боксера, з яким найбільше прагне зустрітися в ринзі наступного року. Українець хоче провести поєдинок проти екс-чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing King Madia .

Усик: Вайлдер - перший номер у моєму списку

Усик підтвердив, що планує продовжувати кар’єру та вже визначився з бажаним опонентом. За його словами, ідея зустрітися з Вайлдером обговорюється всередині його команди.

"Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Це справді цікавий для мене варіант. Він колишній чемпіон світу, один з найсильніших і найвідоміших супертяжів останнього десятиліття. Я сказав своїй команді: це мій перший варіант, перше ім'я. Інших варіантів поки немає", - зазначив Усик.

Чому саме Вайлдер

Попри думку частини експертів, що американець нібито втратив колишню форму, Усик наголосив, що Вайлдер залишається небезпечним суперником.

Американець утримував титул WBC з 2015 по 2020 рік, а в його рекорді - 44 перемоги, з яких 43 дострокові. Востаннє Вайлдер боксував у червні, коли нокаутував Тайрелла Херндона.

Що передувало заяві Усика

У липні українець нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, повторивши досягнення Мохаммеда Алі. Восени Усик добровільно відмовився від титулу WBO, після чого пояс перейшов до британця Фабіо Вордлі.

Попри це, український чемпіон запевняє, що планує повернути статус абсолютного володаря дивізіону.