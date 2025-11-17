ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Більше не абсолютний чемпіон. Усик відмовився від пояса WBO

Понеділок 17 листопада 2025 22:58
UA EN RU
Більше не абсолютний чемпіон. Усик відмовився від пояса WBO Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український боксер Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу WBO у важкій вазі. Таким чином, він втратив звання абсолютного чемпіона в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBO в соцмережі X.

"Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після уважного обмірковування Усик прийняв рішення відмовитися від титулу", - ідеться в повідомленні Всесвітньої боксерської організації.

Президент WBO Густаво Олів'єрі зазначив, що висловлює глибоку повагу, захоплення і вдячність Усику.

"Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній епосі боксу", - наголосив він.

"Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі. Це не прощання, а - як заявила його команда - поважна пауза. Двері WBO завжди будуть відчинені для Олександра Усика та його команди", - уточнили в організації.

Варто зауважити, що відмова Усика від титулу дозволить Фабіо Вордлі стати повноправним чемпіоном. Раніше британський боксер, який залишається непереможеним, мав статус тимчасового чемпіона.

Перемога Усика над Дюбуа

Нагадаємо, у липні Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа в реванші на "Вемблі", ставши першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Українець завоював титули WBA, WBO, WBC та IBF, підтвердивши статус лідера у своїй категорії.

З перших раундів Дюбуа намагався тиснути й атакувати корпус українця, використовуючи свої габарити, в той час як Усик діяв обережно і впевнено на ногах.

Переломний момент настав у п'ятому раунді: Усик знайшов свій ритм, почав успішно пробивати захист Дюбуа. Швидкість і тактичний інтелект українця призвели до того, що британець пропускав дедалі більше ударів, втрачав упевненість і в підсумку був нокаутований після двох нокдаунів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик WBO Бокс
Новини
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського