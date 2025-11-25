Свіжий рейтинг P4P від The Ring: на якому місці Усик після втрати чемпіонського титулу

Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Після останніх титульних боїв в списку відбулися певні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання .

Хто очолює список

Українець Олександр Усик тривалий час очолював рейтинг, однак у вересні поступився лідерством американцю Теренсу Кроуфорду, який завоював статус абсолютного чемпіона в другій середній вазі.

Американець зберіг першу позицію й у свіжому оновленні рейтингу. А Усик, який через добровільну відмову від титулу WBO, втратив абсолютний статус, залишився другим.

Третю позицію зберіг японець Наоя Іноуе – чинний абсолютний чемпіон у другій легшій вазі.

Зміни в топ-10

Суттєве підняття в рейтингу продемонстрував американець Девін Хейні – він увійшов до десятки після завоювання чемпіонського титулу вже у третьому дивізіоні.

Крім того, на четверте місце піднявся ще один представник США – Джессі Родрігес, який здолав раніше непереможного аргентинця Фернандо Мартінеса.

Натомість мексиканець Сауль "Канело" Альварес опустився нижче десятки.

Рейтинг P4P від The Ring, топ-10

Теренс Кроуфорд (США, друга середня вага) Олександр Усик (Україна, надважка) Наоя Іноуе (Японія, друга легша) Джессі Родрігес (США, друга найлегша) Дмитрій Бівол (напівважка) Артур Бетербієв (напівважка) Дзюнто Накатані (Японія, найлегша) Шакур Стівенсон (США, легка) Давід Бенавідес (США, напівважка) Девін Хейні (США, напівсередня)

Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.