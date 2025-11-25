Свіжий рейтинг P4P від The Ring: на якому місці Усик після втрати чемпіонського титулу
Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Після останніх титульних боїв в списку відбулися певні зміни.
Хто очолює список
Українець Олександр Усик тривалий час очолював рейтинг, однак у вересні поступився лідерством американцю Теренсу Кроуфорду, який завоював статус абсолютного чемпіона в другій середній вазі.
Американець зберіг першу позицію й у свіжому оновленні рейтингу. А Усик, який через добровільну відмову від титулу WBO, втратив абсолютний статус, залишився другим.
Третю позицію зберіг японець Наоя Іноуе – чинний абсолютний чемпіон у другій легшій вазі.
Зміни в топ-10
Суттєве підняття в рейтингу продемонстрував американець Девін Хейні – він увійшов до десятки після завоювання чемпіонського титулу вже у третьому дивізіоні.
Крім того, на четверте місце піднявся ще один представник США – Джессі Родрігес, який здолав раніше непереможного аргентинця Фернандо Мартінеса.
Натомість мексиканець Сауль "Канело" Альварес опустився нижче десятки.
Рейтинг P4P від The Ring, топ-10
- Теренс Кроуфорд (США, друга середня вага)
- Олександр Усик (Україна, надважка)
- Наоя Іноуе (Японія, друга легша)
- Джессі Родрігес (США, друга найлегша)
- Дмитрій Бівол (напівважка)
- Артур Бетербієв (напівважка)
- Дзюнто Накатані (Японія, найлегша)
- Шакур Стівенсон (США, легка)
- Давід Бенавідес (США, напівважка)
- Девін Хейні (США, напівсередня)
Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.
