Українські боксери, попри рішення Кличка, повноправно приєдналися до нової організації

Україна отримала повноправний статус члена нової міжнародної організації World Boxing. Рішення ухвалене на Всесвітньому боксерському конгресі, що пройшов у Римі. (Італія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет .

Шлях України до членства

У лютому 2025 року ФБУ офіційно вийшла зі складу Міжнародної асоціації боксу (IBA). очолювану російським функціонером Умаром Крємльовим. Ще раніше, 9 вересня 2024 року, вона подала заявку на вступ до World Boxing.

3 вересня рада директорів World Boxing схвалила заявку ФБУ. Це відкрило для вітчизняних спортсменів двері до всіх турнірів під егідою організації: зокрема, чемпіонатів та Кубків світу, а в перспективі – і Олімпійських ігор.

Рішення було ухвалене напередодні першого чемпіонату світу під егідою World Boxing. Українська збірна була допущена до змагань ще до офіційного вступу ФБУ в організацію. На ЧС вітчизняний боксер Данило Жасан виборов "бронзу".

Після завершення світового форуму Україна офіційно приєдналась до організації, а тепер отримала повноправний статус, остаточно завершивши процедуру.

Зазначимо, що в листопаді українські боксери дебютували в Кубку світу World Boxing, де здобули шість медалей.

Головкін – новий президент

Також у Римі було обрано нового президента World Boxing. Ним став відомий у минулому казахстанський боксер Геннадій Головкін,

Він був єдиним претендентом на цю посаду. На ній Головкін замінив нідерландця Боріса ван дер Ворста, який, власне, і заснував World Boxing у 2023 році.

43-річного уродженця Караганди було обрано шляхом акламації, тобто без фактичного голосування. Серед претендентів також був президент Грецької боксерської федерації Маріоліс Харілаос, але він зняв свою кандидатуру.

На початку передвиборчої кампанії за крісло президента мав намір поборотися і українець Володимир Кличко. Проте згодом відмовився, оскільки зрозумів, що не має шансів проти Головкіна, кандидатура якого отримала підтримку з боку МОК.

Нового очільника організації вже привітав Олександр Усик.

"Геннадію, вітаю тебе з призначенням президентом World Boxing. Це важливий крок для боксу та початок нової глави у цьому виді спорту", - написав український чемпіон в Instagram.

Що відомо про World Boxing.

Організація, створена у 2023 році, як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA), що скомпрометувала себе низкою суперечливих рішень та була позбавлена права проводити олімпійські змагання. Через це бокс опинився під загрозою виключення з програми ОІ.

У лютому 2025 року МОК надав World Boxing "проміжне визнання".