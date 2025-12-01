ua en ru
Усик выбрал главного соперника на 2026 год: его выбор это экс-чемпион мира

Понедельник 01 декабря 2025 15:25
UA EN RU
Усик выбрал главного соперника на 2026 год: его выбор это экс-чемпион мира Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Александр Усик озвучил имя боксера, с которым больше всего хочет встретиться в ринге в следующем году. Украинец хочет провести поединок против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing King Madia.

Усик: Уайлдер - первый номер в моем списке

Усик подтвердил, что планирует продолжать карьеру и уже определился с желаемым оппонентом. По его словам, идея встретиться с Уайлдером обсуждается внутри его команды.

"В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Это действительно интересный для меня вариант. Он бывший чемпион мира, один из самых сильных и известных супертяжей последнего десятилетия. Я сказал своей команде: это мой первый вариант, первое имя. Других вариантов пока нет", - отметил Усик.

Почему именно Уайлдер

Несмотря на мнение части экспертов, что американец якобы потерял прежнюю форму, Усик отметил, что Уайлдер остается опасным соперником.

Американец удерживал титул WBC с 2015 по 2020 год, а в его рекорде - 44 победы, из которых 43 досрочные. Последний раз Уайлдер боксировал в июне, когда нокаутировал Тайрелла Херндона.

Что предшествовало заявлению Усика

В июле украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, повторив достижение Мохаммеда Али. Осенью Усик добровольно отказался от титула WBO, после чего пояс перешел к британцу Фабио Уордли.

Несмотря на это, украинский чемпион уверяет, что планирует вернуть статус абсолютного обладателя дивизиона.

Ранее мы сообщили, что украинские боксеры несмотря на решение Кличкополноправноприсоединились к новой организации.

Также узнайте, на каком месте Усик в рейтинге The Ring после потери чемпионского титула.

