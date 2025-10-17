Україна в рейтингу потенційних переможців ЧС-2026: на якому місці команда Реброва
Американські аналітики назвали фаворитів у боротьбі за титул чемпіона світу-2026. Певні шанси отримала і збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.
87 кандидатів
Аналітики вирахували, що після жовтневих матчів відбіркових турнірів шанси зіграти на мундіалі залишились у 87-ми команд світу (28 з них – вже оформили путівки на ЧС).
Серед тих, хто не втратив шанси, фігурують такі збірні, як Молдова, Фарери, Сальвадор, Азербайджан та Лівія. Це – головні аутсайдери списку.
Хто у топі
Лідером рейтингу є збірна Франції. У трійку також увійшли Іспанія та Англія. Хоча лише англійці гарантували собі участь у фінальній частині ЧС-2026.
Далі у списку – Португалія, Бразилія, Нідерланди, Аргентина та Італія.
Україна опинилася на 20-й позиції, поруч із такими командами, як Сенегал, Швейцарія, Хорватія та Марокко.
Рейтинг фаворитів ЧС-2026 від ESPN, топ-10
- Франція
- Іспанія
- Англія
- Португалія
- Бразилія
- Нідерланди
- Аргентина
- Італія
- Німеччина
- Уругвай
... 20. Україна
ЧС-2026: що відомо
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.
Вже відомі 28 учасників фінальної стадії.
Збірна Україна у своїй групі посідає, друге місце, яке дає право на вихід у стикові поєдинки, де для виходу на ЧС треба буде здолати двох суперників.
