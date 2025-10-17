ua en ru
Коли Роналду заб'є 1000-й гол: експерти розрахували дату

П'ятниця 17 жовтня 2025 12:41
UA EN RU
Коли Роналду заб'є 1000-й гол: експерти розрахували дату Фото: Кріштіану Роналду не втомлюється забивати (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Легендарний Кріштіану Роналду наближається до історичної позначки в 1000 забитих м'ячів. Аналітики підрахували, коли саме португалець може досягти цього унікального рекорду.

Про результати дослідження розповідає РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Роналду знову переписав історію

У матчі відбору на ЧС-2026 проти Угорщини (2:2) 40-річний нападник оформив дубль. Ці голи зробили його найкращим бомбардиром в історії відбіркових матчів чемпіонатів світу.

Тепер у нього 41 гол у 51 поєдинку. Раніше рекорд належав Карлосу Руїсу з Гватемали (39), а Ліонель Мессі йде третім (36).

948 голів – не межа

Всього ж на даний момент Роналду має 948 голів у кар'єрі:

  • 805 – на клубному рівні (в 1068 матчах),
  • 143 – за збірну Португалії (у 225 іграх).

Попри солідний вік, він продовжує забивати вражаючими темпами. В складі "Аль-Наср" у Саудівській Аравії Роналду відзначився 104 голами в 117 матчах за чотири сезони. Лише у 2025 році він уже має 32 голи за клуб і збірну.

З 2010 року португалець у середньому забиває понад 50 м'ячів на рік, а найрезультативнішим для нього став 2013-й – 69 голів.

Коли чекати на 1000-й?

За підрахунками аналітиків, якщо Роналду збереже поточний темп, то свій 1000-й гол він може забити у жовтні 2026 року.

До того часу він, імовірно, продовжить виступати за "Аль-Наср" і збірну Португалії, яка близька до виходу на ЧС-2026.

Як він забиває

Роналду демонструє унікальну універсальність:

  • 608 голів – правою ногою,
  • 181 – лівою,
  • 157 – головою.

Крім того, він реалізував 178 пенальті і 64 прямі штрафні удари, а ще 135 разів вражав ворота здалеку.

Найбільше м'ячів португалець забив у Ла Лізі (311) за дев'ять сезонів у складі "Реала". Він залишається найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (140 голів) і має 103 голи за два періоди в "Манчестер Юнайтед".

Його улюблені суперники

Серед клубів найчастіше страждали іспанські команди – особливо "Севілья" (27 голів у 18 матчах). Далі – "Атлетіко" (25) та "Барселона" (20).

В Англії найбільше постраждав "Тоттенхем" (14 голів у 20 іграх), а серед збірних – Люксембург (11 голів в 11-ти матчах).

Раніше ми розповіли, як Роналду став "фінансовим королем" футболу.

Також читайте, як Лунін та зірки "Реала" отримали новенькі BMW.

