Коли Роналду заб'є 1000-й гол: експерти розрахували дату
Легендарний Кріштіану Роналду наближається до історичної позначки в 1000 забитих м'ячів. Аналітики підрахували, коли саме португалець може досягти цього унікального рекорду.
Про результати дослідження розповідає РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Роналду знову переписав історію
У матчі відбору на ЧС-2026 проти Угорщини (2:2) 40-річний нападник оформив дубль. Ці голи зробили його найкращим бомбардиром в історії відбіркових матчів чемпіонатів світу.
Тепер у нього 41 гол у 51 поєдинку. Раніше рекорд належав Карлосу Руїсу з Гватемали (39), а Ліонель Мессі йде третім (36).
948 голів – не межа
Всього ж на даний момент Роналду має 948 голів у кар'єрі:
- 805 – на клубному рівні (в 1068 матчах),
- 143 – за збірну Португалії (у 225 іграх).
Попри солідний вік, він продовжує забивати вражаючими темпами. В складі "Аль-Наср" у Саудівській Аравії Роналду відзначився 104 голами в 117 матчах за чотири сезони. Лише у 2025 році він уже має 32 голи за клуб і збірну.
З 2010 року португалець у середньому забиває понад 50 м'ячів на рік, а найрезультативнішим для нього став 2013-й – 69 голів.
Коли чекати на 1000-й?
За підрахунками аналітиків, якщо Роналду збереже поточний темп, то свій 1000-й гол він може забити у жовтні 2026 року.
До того часу він, імовірно, продовжить виступати за "Аль-Наср" і збірну Португалії, яка близька до виходу на ЧС-2026.
Як він забиває
Роналду демонструє унікальну універсальність:
- 608 голів – правою ногою,
- 181 – лівою,
- 157 – головою.
Крім того, він реалізував 178 пенальті і 64 прямі штрафні удари, а ще 135 разів вражав ворота здалеку.
Найбільше м'ячів португалець забив у Ла Лізі (311) за дев'ять сезонів у складі "Реала". Він залишається найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (140 голів) і має 103 голи за два періоди в "Манчестер Юнайтед".
Його улюблені суперники
Серед клубів найчастіше страждали іспанські команди – особливо "Севілья" (27 голів у 18 матчах). Далі – "Атлетіко" (25) та "Барселона" (20).
В Англії найбільше постраждав "Тоттенхем" (14 голів у 20 іграх), а серед збірних – Люксембург (11 голів в 11-ти матчах).
