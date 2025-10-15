ua en ru
Фінальні путівки ЧС-2026: хто вже гарантував участь і кого ще чекаємо

Середа 15 жовтня 2025 10:35
Усі володарі прямої путівки на ЧС-2026 з футболу від Африки та Азії
Автор: Катерина Урсатій

На чемпіонаті світу-2026 з футболу визначились усі представники Азії та Африки. Останніми прямі путівки на турнір здобули Саудівська Аравія, Сенегал і Кот-д’Івуар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результати матчів.

Африка: Сенегал і Кот-д’Івуар закрили список учасників

Сенегал став восьмим африканським представником на майбутньому мундіалі. Команда здобула впевнену перемогу над Мавританією (4:0) у 10-му турі відбору, завершивши кваліфікацію на першому місці у групі B з 24 очками.

Це буде вже четверта участь Сенегалу у фінальній частині чемпіонату світу. Найкращий результат збірна показала у 2002 році, коли дійшла до чвертьфіналу.

Кот-д’Івуар став останнім африканським учасником турніру. Команда виграла групу F, випередивши Габон лише на одне очко. Результат матчу проти Кенії (3:0) забезпечив "слонам" четверту в історії участь на мундіалі. Поки що івуарійці жодного разу не виходили за межі групового етапу.

Азія: Саудівська Аравія здобула останню путівку

Саудівська Аравія стала восьмою азійською командою, яка потрапила на чемпіонат світу-2026. Команда забезпечила собі вихід після нічиєї 0:0 з Іраком у заключному турі четвертого етапу кваліфікації, очоливши групу B завдяки кращій різниці голів.

Це буде дев’ята участь Саудівської Аравії на чемпіонаті світу. Найвищим досягненням залишається вихід до 1/8 фіналу на дебютному турнірі 1994 року.

Європа: Англія першою гарантувала участь у ЧС-2026

Першою з європейських команд право зіграти на чемпіонаті світу-2026 здобула збірна Англії. Команда "трьох левів" достроково виграла свою групу, розгромивши Латвію з рахунком 5:0.

Англія набрала 18 очок у шести матчах і не пропустила жодного гола. Для британців це вже 17-та кваліфікація на чемпіонат світу. Найвищим досягненням збірної залишається перемога на домашньому мундіалі 1966 року.

Європа (1/16): Англія

Скільки збірних уже кваліфікувалось

Після завершення відборів у Азії та Африці визначено вже 28 з 48 учасників чемпіонату світу-2026.

Поточний список учасників ЧС-2026:

  • Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д’Івуар
  • Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Республіка Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія
  • Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай
  • Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
  • Океанія (1/1): Нова Зеландія
  • Європа (1/16): Англія

Що далі

Залишилось визначити ще 18 команд: три з Північної Америки, п’ятнадцять з Європи та дві, які отримають путівки через міжконтинентальні плейоф.

Чемпіонат світу-2026 з футболу пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Турнір стане першим в історії, де виступатимуть 48 збірних.

Нагадаємо, що збірна України здобула перемоги у двох останніх матчах проти збірної Ісландії, а також команди Азербайджану. І наступний тур стане ключовим для "синьо-жовтих" адже "синьо-жовті" зустрінуться з Францією. У паралельному поєдинку Ісландія зіграє з Азербайджаном.

Раніше ми повідомили, як Сергій Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

