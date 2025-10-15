Фінальні путівки ЧС-2026: хто вже гарантував участь і кого ще чекаємо
На чемпіонаті світу-2026 з футболу визначились усі представники Азії та Африки. Останніми прямі путівки на турнір здобули Саудівська Аравія, Сенегал і Кот-д’Івуар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результати матчів.
Африка: Сенегал і Кот-д’Івуар закрили список учасників
Сенегал став восьмим африканським представником на майбутньому мундіалі. Команда здобула впевнену перемогу над Мавританією (4:0) у 10-му турі відбору, завершивши кваліфікацію на першому місці у групі B з 24 очками.
Це буде вже четверта участь Сенегалу у фінальній частині чемпіонату світу. Найкращий результат збірна показала у 2002 році, коли дійшла до чвертьфіналу.
Кот-д’Івуар став останнім африканським учасником турніру. Команда виграла групу F, випередивши Габон лише на одне очко. Результат матчу проти Кенії (3:0) забезпечив "слонам" четверту в історії участь на мундіалі. Поки що івуарійці жодного разу не виходили за межі групового етапу.
Азія: Саудівська Аравія здобула останню путівку
Саудівська Аравія стала восьмою азійською командою, яка потрапила на чемпіонат світу-2026. Команда забезпечила собі вихід після нічиєї 0:0 з Іраком у заключному турі четвертого етапу кваліфікації, очоливши групу B завдяки кращій різниці голів.
Це буде дев’ята участь Саудівської Аравії на чемпіонаті світу. Найвищим досягненням залишається вихід до 1/8 фіналу на дебютному турнірі 1994 року.
Європа: Англія першою гарантувала участь у ЧС-2026
Першою з європейських команд право зіграти на чемпіонаті світу-2026 здобула збірна Англії. Команда "трьох левів" достроково виграла свою групу, розгромивши Латвію з рахунком 5:0.
Англія набрала 18 очок у шести матчах і не пропустила жодного гола. Для британців це вже 17-та кваліфікація на чемпіонат світу. Найвищим досягненням збірної залишається перемога на домашньому мундіалі 1966 року.
Європа (1/16): Англія
Скільки збірних уже кваліфікувалось
Після завершення відборів у Азії та Африці визначено вже 28 з 48 учасників чемпіонату світу-2026.
Поточний список учасників ЧС-2026:
- Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д’Івуар
- Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Республіка Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія
- Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай
- Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океанія (1/1): Нова Зеландія
- Європа (1/16): Англія
Що далі
Залишилось визначити ще 18 команд: три з Північної Америки, п’ятнадцять з Європи та дві, які отримають путівки через міжконтинентальні плейоф.
Чемпіонат світу-2026 з футболу пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Турнір стане першим в історії, де виступатимуть 48 збірних.
Нагадаємо, що збірна України здобула перемоги у двох останніх матчах проти збірної Ісландії, а також команди Азербайджану. І наступний тур стане ключовим для "синьо-жовтих" адже "синьо-жовті" зустрінуться з Францією. У паралельному поєдинку Ісландія зіграє з Азербайджаном.
