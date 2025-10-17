Украина в рейтинге потенциальных победителей ЧМ-2026: на каком месте команда Реброва

Американские аналитики назвали фаворитов в борьбе за титул чемпиона мира-2026. Определенные шансы получила и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

87 кандидатов

Аналитики вычислили, что после октябрьских матчей отборочных турниров шансы сыграть на мундиале остались у 87-ми команд мира (28 из них - уже оформили путевки на ЧМ).

Среди тех, кто не потерял шансы, фигурируют такие сборные, как Молдова, Фареры, Сальвадор, Азербайджан и Ливия. Это - главные аутсайдеры списка.

Кто в топе

Лидером рейтинга является сборная Франции. В тройку также вошли Испания и Англия. Хотя только англичане гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2026.

Далее в списке - Португалия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина и Италия.

Украина оказалась на 20-й позиции, рядом с такими командами, как Сенегал, Швейцария, Хорватия и Марокко.

Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от ESPN, топ-10

Франция Испания Англия Португалия Бразилия Нидерланды Аргентина Италия Германия Уругвай

... 20. Украина

ЧМ-2026: что известно

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые будет проходить в расширенном формате с участием 48 сборных.

Уже известны 28 участников финальной стадии.

Сборная Украины в своей группе занимает второе место, которое дает право на выход в стыковые поединки, где для выхода на ЧМ надо будет одолеть двух соперников.