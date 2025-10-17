Украина в рейтинге потенциальных победителей ЧМ-2026: на каком месте команда Реброва
Американские аналитики назвали фаворитов в борьбе за титул чемпиона мира-2026. Определенные шансы получила и сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
87 кандидатов
Аналитики вычислили, что после октябрьских матчей отборочных турниров шансы сыграть на мундиале остались у 87-ми команд мира (28 из них - уже оформили путевки на ЧМ).
Среди тех, кто не потерял шансы, фигурируют такие сборные, как Молдова, Фареры, Сальвадор, Азербайджан и Ливия. Это - главные аутсайдеры списка.
Кто в топе
Лидером рейтинга является сборная Франции. В тройку также вошли Испания и Англия. Хотя только англичане гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2026.
Далее в списке - Португалия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина и Италия.
Украина оказалась на 20-й позиции, рядом с такими командами, как Сенегал, Швейцария, Хорватия и Марокко.
Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от ESPN, топ-10
- Франция
- Испания
- Англия
- Португалия
- Бразилия
- Нидерланды
- Аргентина
- Италия
- Германия
- Уругвай
... 20. Украина
ЧМ-2026: что известно
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые будет проходить в расширенном формате с участием 48 сборных.
Уже известны 28 участников финальной стадии.
Сборная Украины в своей группе занимает второе место, которое дает право на выход в стыковые поединки, где для выхода на ЧМ надо будет одолеть двух соперников.
Ранее мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.
Также узнайте, когда Роналду забьет свой 1000 гол по расчетам экспертов.