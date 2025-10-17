ua en ru
Шокували Швецію, протистояли Аргентині та Іспанії: як легіонери з УПЛ грали за збірні у жовтні

П'ятниця 17 жовтня 2025 11:29
Шокували Швецію, протистояли Аргентині та Іспанії: як легіонери з УПЛ грали за збірні у жовтні Фото: Глейкер Мендоза з "Кривбаса" зіграв проти чемпіонів світу (ФК "Кривбас")
Автор: Андрій Костенко

У жовтні одразу десять легіонерів із шести клубів української Прем'єр-ліги отримали виклики до національних або молодіжних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

"Шахтар" – лідер за кількістю викликаних

Найбільше представництво під час жовтневої міжнародної паузи мав донецький "Шахтар" – одразу троє гравців.

Захисник Алаа Грам обидва матчі збірної Тунісу у відборі на ЧС-2026 провів на лаві запасних. Національна збірна "гірника" вже потрапила до фінальної стадії мундіаля, тому грала без турнірної задачі.

Інші двоє – Іраклі Азаров та Дієго Арройо – отримали ігрову практику. Азаров взяв участь в одному матчі збірної Грузії (проти Іспанії – 0:2), а в іншому ( з Туреччиною – 1:4) залишився в запасі. Арройо зіграв повний матч у товариській зустрічі Болівії проти Йорданії (1:0).

Молдавський дует з УПЛ

Двоє легіонерів зіграли за команду Молдови.

Захисник "Карпат" Владислав Бабогло провів повні 90 хвилин у двох матчах – проти Румунії (1:2) та Естонії (1:1).

Голкіпер "Вереса" Андрій Кожухар узяв участь у грі з естонцями, зробив чотири сейви та пропустив один м'яч – завдяки чому його команда здобула нічию 1:1.

Косово шокувало Швецію

Ще двоє гравців УПЛ допомагали збірній Косова, яка провела успішні матчі у відборі до ЧС-2026, набравши 4 очки – проти Словенії (0:0) та Швеції (1:0).

Півзахисник "Колоса" Ілір Краснічі відіграв обидва матчі повністю, тоді як Мухаррем Яшарі з ЛНЗ провів на полі 25 хвилин у зустрічі зі шведами.

Мендоза проти Аргентини

Півзахисник "Кривбаса" Бар Лін зіграв 11 хвилин за молодіжну збірну Ізраїлю у матчі відбору на Євро-2027 проти Словенії U-21 (1:1).

Його одноклубник, хавбек Глейкер Мендоза вийшов на поле у товариському матчі Венесуели проти чинного чемпіона світу – Аргентини (0:1).

Легіонери з УПЛ у жовтневих матчах збірних:

"Верес"

  • Андрій Кожухар (Молдова) – 90 хв проти Естонії (1:1, ЧС-2026), пропустив 1 м'яч, зробив 4 сейви.

"Карпати"

  • Владислав Бабогло (Молдова) – повні 90 хв у матчах із Румунією (1:2, ТМ) та Естонією (1:1, ЧС-2026), отримав жовту картку.

"Колос"

  • Ілір Краснічі (Косово) – два матчі по 90 хв проти Словенії (0:0) і Швеції (1:0) у відборі до ЧС-2026.
  • Ніка Гагнідзе (Грузія) – 22 хв проти Іспанії (0:2) та 27 хв – проти Туреччини (1:4) у відборі ЧС-2026.

ЛНЗ

  • Мухаррем Яшарі (Косово) – 25 хв у матчі зі Швецією, проти Словенії залишився в запасі.

"Кривбас"

  • Бар Лін (Ізраїль U-21) – 11 хв у матчі проти Словенії U-21 (1:1, відбір на Євро-2027).
  • Глейкер Мендоза (Венесуела) – 90 хв у товариському поєдинку проти Аргентини (0:1).

"Шахтар"

  • Іраклі Азаров (Грузія) – 11 хв проти Іспанії (0:2) та в запасі проти Туреччини (1:4).
  • Дієго Арройо (Болівія) – 90 хв у матчі проти Йорданії (1:0).
  • Алаа Грам (Туніс) — обидва матчі збірної у відборі ЧС-2026 (Сан-Томе і Принсіпі – 6:0 і Намібія – 3:0) провів на лаві запасних.

Раніше ми опублікували точний розклад матчів та трансляцій 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Крім того, читайте про те, як "Шахтар" розслідує скандал із Юхимом Коноплею, який лайкав російські відео.

