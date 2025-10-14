ua en ru
Україна піднялася на друге місце у відборі ЧС-2026: хто попереду і що далі

Вівторок 14 жовтня 2025 00:23
UA EN RU
Україна піднялася на друге місце у відборі ЧС-2026: хто попереду і що далі Збірна України з футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України покращила своє становище у групі D відбору на чемпіонат світу-2026 після перемоги над Азербайджаном з рахунком 2:1. Підопічні Сергія Реброва скоротили відставання від лідера групи - Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Україна закріпилася в топ-2 групи

За підсумками чотирьох зіграних матчів у європейському відборі на ЧС-2026, збірна України набрала 7 очок.

Паралельно лідер групи, Франція, не змогла здобути перемогу на виїзді, зігравши внічию 2:2 з Ісландією. Це скоротило відрив "триколірних" від України до трьох балів. Водночас ісландці відстають від української збірної на ті ж три очки.

Турнірна таблиця групи D (після 4 турів)

1. Франція - 10 очок (4 матчі), різниця м’ячів 9:3
2. Україна - 7 (4), 9:7
3. Ісландія - 4 (4), 11:9
4. Азербайджан - 1 (4), 2:12

На старті кваліфікації ЧС-2026 Україна поступилася Франції 0:2, зіграла внічию з Азербайджаном 1:1 та здобула перемогу над Ісландією 5:3.

Що чекає "синьо-жовтих" далі

Наступний тур стане ключовим для збірної України - "синьо-жовті" зустрінуться з Францією. У паралельному поєдинку Ісландія зіграє з Азербайджаном.

У разі, якщо Україна поступиться Франції, а Ісландія здобуде перемогу, то обидві збірні підійдуть до заключного туру з рівною кількістю очок (по 7).

У такій ситуації, щоб отримати місце у плейоф кваліфікації, українцям необхідно буде обов'язково перемагати Ісландію. Це пов'язано з тим, що за додатковими показниками ісландська збірна наразі має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів.

Раніше ми писали про вартість збірних України та Азербайджану перед матчем 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026.

Також читайте про 21-го фіналіста чемпіонату світу-2026 та інших учасників турніру.

