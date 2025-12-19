Церемонія троянд на "Холостяку": Цимбалюк порушив правила за крок до фіналу

У десятому випуску "Холостяка" відбулася передостання Церемонія троянд. І виявилося, що Тарас Цимбалюк захотів піти проти правил.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію проєкту.

Хто "вилетів" з трійки фіналісток "Холостяка"

У десятому випуску проєкту з батьками Тараса знайомилися Ірочка, Надін і Настя. Кожна зустріч була особливою.

Під час знайомства з мамою Тараса Ірочка почала плакати та розчулила словами про своїх рідних. Модель нервувала, але зуміла справити на батьків актора гарне враження.

А ось Надін здивувала маму Цимбалюка деякими фразами. Зокрема, учасниця прямо казала, що закохана у Тараса.

Настя ж дуже сподобалася батькам "Холостяка". Вона вразила батька актора почуттям гумору, а матір героя була задоволена тим, як учасниця відповідала на питання про стосунки та її сина.

На Церемонії троянд Тарас захотів поговорити з кожною з дівчат окремо. У кожної учасниці він мав питання.

Розмова Тараса з Настею була короткою. Він не приховував, що знайомство дівчини з його батьками залишило теплі спогади. Але між ними все одно не було відчутно зв'язку.

Потім актор говорив з Надін. Виявилося, актора вразило те, що дівчина зустрічалася з хлопцем, який мав залежність. Йому було неприємно дізнатися про те, що пережила модель. А ще він хвилювався через те, чи не вживала сама учасниця якісь заборонені речовини. Вона сказала, що її ця історія не торкнулася.

А ще Надін розповіла, що у тих стосунках її ображали не лише морально, а ще й фізично. Тараса це засмутило, він зазначив, що для нього це неприпустимо.

Тарас і Надін (скриншот)

Також він поговорив з Ірочкою. Вона розповіла, що дійсно сильно хвилювалася. Тараса цікавило, чи легко їй взагалі спілкуватися з новими людьми. Модель пояснила, що вона дуже комунікабельна, але саме в тих умовах вона дійсно зніяковіла.

Актор питав Ірочку про стосунки з її мамою. Його зачепило те, що модель мовчить про якісь проблеми в родині. Загалом Тарас хотів більше зрозуміти учасницю: її характер, її думки. Він хвилювався через те, що його насичене життя з купою друзів та колег може не підійти вайбу дівчини.

Ірочка і Тарас (скриншот)

А після всього цього в ефірі показали, кому ж Тарас дав троянду. У фінал потраплять:

Ірочка

Настя

Надін.

Виявилося, Тарас вирішив порушити правила. І він не став прощатися з кимось з учасниць.