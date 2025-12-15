"Я що, жарт для вас?" Ірина з "Холостяка" поскаржилася на несправедливість
Модель Ірина Кулешина, яка залишила проєкт "Холостяк" у восьмому випуску, щиро висловилася про останнє побачення з Тарасом Цимбалюком. Вона визнала, що була незадоволена ситуацією, яка склалася у будиночку.
Про це Ірина розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Що колишня учасниця "Холостяка" розповіла про несправедливість
Останнє побачення Ірини на проєкті було груповим. Разом з нею на зустріч з Тарасом вирушили Надін та Ірочка Пономаренко. Спочатку вони вирушили на пляж, а потім повернулися в будиночок дівчат.
І там Тарас не одразу покликав Кулешину на розмову. Тому поки він спілкувався з Ірочкою та Надін, вона сама готувала їсти.
"Коли ми приїхали додому після побачення, в мене була невелика температура, головний біль і сонячний удар. Я згоріла, бо все наше побачення було на сонці, і сховатись кудись не було можливості, але все одно я намагалась триматись огірком попри всі обставини. Ми почали готувати, і Тарас покликав Іру, думаю: "Окей", - пригадала модель.
"Потім він покликав Надю. І в той момент я просто стояла й думала: "Я тут що, жарт для вас?". Я готую, накриваю на стіл, займаюсь всім сама, поки дівчата спілкуються з Тарасом. Я ж не прийшла підпрацьовувати кухарем, чого я маю це все робити, і, звісно, я була незадоволена!" - додала вона.
Ірина і Тарас (фото: прес-служба)
За словами Ірини, вона продовжувала готувати лише тому, що розуміла - день був довгим і Цимбалюк голодний.
"Ревнощів не було. Була несправедливість: чому я виконую всю роботу, поки він проводить час з іншими?" - зізналася вона.
Ірина поговорила з Тарасом останньою з "трійки", а на Церемонії троянд "Холостяк" відправив її додому.
