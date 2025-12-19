Церемония роз на "Холостяке": Цымбалюк нарушил правила за шаг до финала

В десятом выпуске "Холостяка" состоялась предпоследняя Церемония роз. И оказалось, что Тарас Цымбалюк захотел пойти против правил.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию проекта.

Кто "вылетел" из тройки финалисток "Холостяка"

В десятом выпуске проекта с родителями Тараса знакомились Ирочка, Надин и Настя. Каждая встреча была особенной.

Во время знакомства с мамой Тараса Ирочка начала плакать и растрогала словами о своих родных. Модель нервничала, но сумела произвести на родителей актера хорошее впечатление.

А вот Надин удивила маму Цымбалюка некоторыми фразами. В частности, участница прямо говорила, что влюблена в Тараса.

Настя же очень понравилась родителям "Холостяка". Она поразила отца актера чувством юмора, а мать героя была довольна тем, как участница отвечала на вопросы об отношениях и ее сыне.

На Церемонии роз Тарас захотел поговорить с каждой из девушек отдельно. У каждой участницы он имел вопросы.

Разговор Тараса с Настей был коротким. Он не скрывал, что знакомство девушки с его родителями оставило теплые воспоминания. Но между ними все равно не было ощутимо связи.

Потом актер говорил с Надин. Оказалось, актера поразило то, что девушка встречалась с парнем, который имел зависимость. Ему было неприятно узнать о том, что пережила модель. А еще он волновался из-за того, не употребляла ли сама участница какие-то запрещенные вещества. Она сказала, что ее эта история не коснулась.

А еще Надин рассказала, что в тех отношениях ее оскорбляли не только морально, но и физически. Тараса это расстроило, он отметил, что для него это недопустимо.

Тарас и Надин (скриншот)

Также он поговорил с Ирочкой. Она рассказала, что действительно сильно волновалась. Тараса интересовало, легко ли ей вообще общаться с новыми людьми. Модель объяснила, что она очень коммуникабельна, но именно в тех условиях она действительно смутилась.

Актер спрашивал Ирочку об отношениях с ее мамой. Его задело то, что модель молчит о каких-то проблемах в семье. В целом Тарас хотел больше понять участницу: ее характер, ее мысли. Он волновался из-за того, что его насыщенная жизнь с кучей друзей и коллег может не подойти вайбу девушки.

Ирочка и Тарас (скриншот)

А после всего этого в эфире показали, кому же Тарас дал розу. В финал попадут:

Ирочка

Настя

Надин.

Оказалось, Тарас решил нарушить правила. И он не стал прощаться с кем-то из участниц.