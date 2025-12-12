ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дев'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк за крок до фіналу

П'ятниця 12 грудня 2025 23:21
UA EN RU
Дев'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк за крок до фіналу Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Дев’ята церемонія троянд у проєкті "Холостяк" стала вирішальною перед фіналом. Після знайомств із родинами учасниць та емоційних побачень Тарас Цимбалюк мав ухвалити одне з найскладніших рішень сезону - кого він готовий бачити поруч далі, а з ким змушений попрощатися за крок до завершення проєкту.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто покинув "Холостяк" за крок до фіналу

За результатами дев’ятої церемонії троянд проєкт залишила Дар’я Романець.

Рішення Тараса стало прогнозованим після побачення у Дніпрі та знайомства з родиною учасниці.

Саме під час спілкування з близькими Даші Цимбалюк зізнався, що відчуває себе некомфортно й не бачить природності у взаємодії.

Дев'ята Церемонія троянд на &quot;Холостяку&quot;: з ким попрощався Цимбалюк за крок до фіналуТарас відправив Дашу додому (скріншот)

Остаточно ситуацію змінила індивідуальна розмова з батьком Даші.

Чоловік припустив, що мотив участі його доньки у проєкті може полягати не лише в пошуку стосунків, а й у бажанні привернути увагу до власного весільного бізнесу.

Ця фраза, за словами Тараса, стала вирішальною.

Таким чином, у проєкті залишилися три учасниці, які познайомлять Тараса зі своїми батьками у наступному випуску:

  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Надін Головчук

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Тарас Цимбалюк
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі