Десятий випуск "Холостяка": чому заплакала Ірочка та що про неї сказала мама Цимбалюка

У десятому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк знайомив фіналісток зі своїми батьками. І першою з мамою і татом актора побачилась модель Ірочка.

Яким був десятий випуск "Холостяка", розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію реаліті.

Як Тарас знайомив Ірочку з батьками

Проєкт "Холостяк" вирушив до Корсунь-Шевченківського, саме там живуть батьки Тараса. За словами "Холостяка", у нього гарні стосунки з батьками. Мама і тато підтримують актора, але у його дитинстві вони хвилювалися за сина й хотіли, аби він більше час приділяв навчанню.

Ірочка зізналася, що хвилюється. Зустріч з батьками - особливий та важливий момент, а тому їй дуже цікаво дізнатися, які батьки у Тараса.

Цимбалюк зустрів учасницю в центрі рідного міста, а потім він повіз її в особливе місце. Також вони обговорили попередню Церемонію троянд. Тоді Тарас налякав Ірочку та глядачів, коли не одразу дав їй квітку. Здавалося, що вона залишає проєкт. За словами учасниці, їй було лячно і неприємно, але вона відчувала вдячність.

Ірочка і Тарас (скриншот)

Виявилося, що "Холостяк" привіз учасницю просто на город. Там на них вже чекала його мама - Тетяна Василівна. Втім, ідею такого знайомства вигадала не вона, а саме Тарас.

Побачення на "Холостяку" (скриншот)

Разом вони мали накопати картоплю та зібрати овочі на вечері. За словами Цимбалюка, таке побачення незвичайне, але особливе. Ним актор хотів показати, що насправді він - "простий пацан".

Ірочка не злякалася тяжкої роботи. Вона розповіла, що у рідному Донецьку у її родини також був город, де вона проводила багато часів у дитинстві.

Мама Тараса помітила, що Тарас ставиться до учасниці з ніжністю. Вона хотіла більше про неї дізнатися, а тому покликала її на розмову. Під час неї вони збирали квіти.

Ірочка одразу почала відповідати на питання мами актора. Вона розповіла, чому пішла на проєкт, що їй подобається в Тарасі. Її відповіді мамі "Холостяка" сподобалися. Але вона помітила, що Ірочка ніби побоювалася щось питати про Цимбалюка.

Ірочка заплакала на "Холостяку" (скриншот)

Модель не стримала сльози та почала плакати, адже її розчулили слова мами Тараса про стосунки в родині. Ірочка сумує за рідними, які залишилися в Донецьку. Після цього учасниця шкодувала, що заплакала, навіть на себе злилася.

Потім Тарас повів Ірочку до себе додому. Там на нього чекали його мамо, тата і сестра. Учасниця помітно нервувала, вона мало говорила та відчувала, що може сказати щось "не те".

Родина Цимбалюка та Ірочка (скриншот)

Втім, з часом хвилювання потроху зникали. Ірочка та Тарас жартували, його сестра та батьки також підтримували розмову й сміялися. А потім тато актора запросив учасницю на розмову в іншій кімнаті.

Модель розповіла про свою родину, про рідне місто. А "Холостяк" тим часом спитав у мами, як їй Ірочка.

"Це дитя. Боїться, вона добирає слова", - прямо сказала вона.

Але вона не критикувала модель, а зазначила, що попри страх Ірочка робить те, що хоче, і прагне до мрій.

Батько Тараса був задоволений розмовою з учасницею. Її відповіді були мудрими та вразили тата актора. Потім уся родина, Цимбалюк та Ірочка продовжили знайомство і пили чай. Артист навіть заспівав французькою, пригадав свої виступи у дитинстві.

Потім Ірочка говорила з сестрою Тараса та відповіла, чи готова вона вийти заміж, якщо переможе в проєкті. Модель прямо сказала, що хоче родину та дітей.

Ірочка та сестра Цимбалюка (скриншот)

"Я уявляв якусь більшу залученість Ірочки", - потім сказав "Холостяк".

А ось батьки актора та його сестра були задоволені знайомством. Вони зазначили, що у моделі є "родзинка".

Наприкінці зустрічі "Холостяк" провів модель та поцілував її вже на вулиці. Але він визнав, що не був задоволений знайомством Ірочки зі своїми батьками на всі 100%.