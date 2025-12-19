Десятий випуск "Холостяка": як Настя зачарувала батьків Цимбалюка

У десятому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк повіз фіналісток до рідного міста й знайомив їх з батьками. Мама актора не оцінила розмову з Надін , а потім на зустріч приїхала Настя.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".

Знайомство Насті з батьками Тараса

Першим учасницю зустрів тато актора. Настю це здивувало, але вона зрозуміла, що все йде за планом.

Батько Цимбалюка провів дівчині невелику екскурсію, розповів про сина та його дитинство.

Настя і тато Тараса (скриншот)

Половинкіна також розповіла про себе. А ще вона спробувала пояснити, що, на її думку, є спільного між нею та Тарасом.

А сам Цимбалюк вирішив "увірватися" несподівано, тому підійшов до тата й Насті, коли ті дивилися на історичні пам'ятки. За словами актора, він скучив за учасницею.

Тарас і Настя (скриншот)

На зустріч з мамою і сестрою учасниця приготувала подарунки. Вона презентувала мамі Тараса квітку, а ще привезла від своїх батьків торт з Харкова. Рідні "Холостяка" були приємно вражені.

Батьки Тараса і Настя (скриншот)

Для знайомства актор обрав незвичайну локацію, будиночок за містом - саме там він проводив усе своє дитинство. Настя трохи нервувала, тому Тарас намагався її підтримати.

Настя і Цимбалюк (скриншот)

Мама Тараса помітила, що Половинкіна говорить те, що збігається з думками її сина. Спільний вайб їй сподобався.

Родина багато жартувала, вони оцінили жарти Насті. Батьки Тараса не приховували, що учасниця їх зацікавила.

Під час розмови тет-а-тет Настя розповіла мамі актора, що вона відчуває до його сина. Учасниця не приховувала, що їй подобається Тарас.

"Це важливі речі. Це не просто подобається хлопчик, бо він актор", - сказала Тетяна Василівна.

Мама Тараса і Настя (скриншот)

Тим часом Тарас поговорив про учасницю з сестрою і батьком. Він визнав, що Настя їй подобається. А рідні актора сказали, що їх вразили характер та почуття гумору Половинкіної.

"Мені приємно спілкуватися, Настю, з тобою. Дуже багато приємних речей я почула", - сказала мама Цимбалюка.

Потім з Настею захотіла поговорити сестра актора. Учасниця розповіла, чому вважала "Холостяка" поверхневим. За її словами, така думка у неї була лише до знайомства з Цимбалюком, потім вона зрозуміла, що він дуже глибока людина.

Настя і сестра Тараса (скриншот)

Сестра героя також розповіла, що її брату потрібна муза - жінка, яка буде його підтримувати. Настя ж пояснила, що вона віддається стосункам, але все ж вважає самодостатньою. Розмова сподобалася як учасниці, так і старшій сестрі Тараса.

"Між ними є контакт, діалог такий глибокий. Який може мати продовження", - сказав тато актора.

Після вечері "Холостяк" повів Настю дивитися на захід сонця. Він хотів побути з нею лише вдвох.

Половинкіна і Цимбалюк (скриншот)

Актор сказав, що йому дуже подобається проводити час з учасницею. Поруч з нею він навіть міг просто помовчати і йому було комфортно. Пара цілувалася і не хотіла "відриватися" один від одного.