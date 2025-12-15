Зірка "Холостяка" назвала ім'я дівчини, з якою Цимбалюк буде щасливий

Зірка "Холостяка" Ірина Кулешина, яка покинула проєкт у восьмому випуску, поділилася своєю думкою з приводу фіналу шоу. Вона назвала учасницю, з якою, на її переконання, Тарас Цимбалюк зможе побудувати щасливі стосунки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Ірина Кулешина про те, хто може стати переможницею "Холостяка"

Дівчина відповіла на запитання, кого з учасниць вона бачить обраницею головного героя і чи є серед фінальної трійки дівчина, з якою Тарас Цимбалюк зможе бути щасливим.

За словами Ірини, її симпатії на боці Анастасії Половинкіної. Вона зазначила, що саме цій учасниці щиро бажає перемоги в шоу.

"Щиро бажаю перемогти Насті. Вона неймовірна дівчина - розумна, з почуттям гумору і знає, чого хоче від життя", - сказала Кулешина.

Учасниці "Холостяка" (фото: пресслужба)

Що відомо про Ірину Кулешину

Дівчині 30 років, родом із Кривого Рогу. Зараз вона живе і працює в Києві.

Ірина - амбітна та цілеспрямована. Уже шість років вона розвиває свій бренд купальників, що забезпечило їй фінансову незалежність і можливість не йти на компроміси з власними принципами.

За її словами, саме це допомагає впевнено рухатися до особистого щастя.

Участь у шоу Кулешина вирішила взяти одразу після того, як дізналася, що головним героєм сезону стане Тарас Цимбалюк.

Ірина зізнається, що мріє зустріти "свою людину", з якою зможе подорожувати світом і будувати гармонійні стосунки.

В ідеальному партнері вона цінує відповідальність, турботу, почуття гумору та харизму, а також вважає принципово важливим, щоб слова чоловіка не розходилися з його вчинками.

Попри те, що у неї був поцілунок з Тарасом, вона покинула проєкт у восьмому випуску.

Ірина Кулешина (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)