"Це не заказуха": Тіна Кароль попросила вибачення в українців через пісню про "добро" без світла

Після хвилі обговорень і критики в соцмережах Тіна Кароль записала відеозвернення до українців і публічно попросила вибачення за пісню "У нас немає світла, у нас є добро", яка спричинила неоднозначну реакцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

Співачка заявила, що не хотіла нікого образити, а її намір був зовсім іншим - підтримати людей у складний час.

"Це моє відеозвернення, вибачення усім тим, кого торкнулась ця пісня... У нас немає світла, у нас нема води, у нас нема нічого, і добра у нас нема", - сказала Тіна.

Артистка запевнила, що вона чудово розуміє, в якому стані зараз живе країна, та відреагувала на закиди про те, що нібито "не в контексті".

За словами Кароль, вона хотіла зробити об’єднавчий жест — підхопити тренд і підтримати людей через музику. Однак вийшло навпаки.

"Пишуть що я в не контексті. Я в контексті максимально. Я навпаки хотіла обєднати композицію уривком з тікток всіх, а обєднала усіх проти себе", - наголосила співачка.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна також відзначила, що ситуація перетворилася на мем, хоча він болючий і далеко не веселий.

Окремо співачка прокоментувала припущення, які ширилися в мережі, ніби трек є "замовленням" або "методичкою".

"Це не заказуха, не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення", - запевнила артистка.

Кароль пояснила, що переспівала композицію щиро - після того, як почула пісню іншого автора.

"Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творістю", - пояснила знаменитість.

Артистка наголосила, що її мотиви були добрими.

Вона додала, що хотіла донести дуже просту думку: навіть коли в людей немає елементарного - вони мають одне одного.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Захотілося заспівати, що у нас нема ніх*ена, у нас є тільки ми з вами", - пояснила виконавиця.

Також Тіна зізналася, що сама переживає ці складні реалії й тримається завдяки внутрішньому позитиву.

"У цей тяжкий час мене рятують тільки позитивні думки, і я хотіла ними якось поділитися", - розповіла співачка.

"Мені теж не вистачає тепла, добра і подеколи сил", - відверто сказала Кароль.

Окремо співачка подякувала людям, які підтримали її й не сприйняли пісню як "винуватця" проблем.

Наприкінці Тіна підкреслила, що для неї важливо не "відмовчатися", а говорити з аудиторією чесно.

У чому суть скандалу

Нова пісня Тіни Кароль стала одним із найобговорюваніших музичних інфоприводів останніх днів. У мережі вірусився уривок: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро".

Після публікації відео Кароль під цей звук користувачі TikTok масово почали знімати ролики у темряві, без опалення чи води, часто з іронією та сарказмом про "позитив" під час багатогодинних відключень.

Також раніше продюсер Михайло Ясинський коментував цю ситуацію і пояснював: через війну, обстріли, загальне виснаження та стрес реакції людей стали набагато гострішими, тому навіть творчі речі можуть сприйматися болючіше, ніж зазвичай.