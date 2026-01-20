ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це не заказуха": Тіна Кароль попросила вибачення в українців через пісню про "добро" без світла

Вівторок 20 січня 2026 14:16
UA EN RU
"Це не заказуха": Тіна Кароль попросила вибачення в українців через пісню про "добро" без світла Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Після хвилі обговорень і критики в соцмережах Тіна Кароль записала відеозвернення до українців і публічно попросила вибачення за пісню "У нас немає світла, у нас є добро", яка спричинила неоднозначну реакцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

Співачка заявила, що не хотіла нікого образити, а її намір був зовсім іншим - підтримати людей у складний час.

"Це моє відеозвернення, вибачення усім тим, кого торкнулась ця пісня... У нас немає світла, у нас нема води, у нас нема нічого, і добра у нас нема", - сказала Тіна.

Артистка запевнила, що вона чудово розуміє, в якому стані зараз живе країна, та відреагувала на закиди про те, що нібито "не в контексті".

За словами Кароль, вона хотіла зробити об’єднавчий жест — підхопити тренд і підтримати людей через музику. Однак вийшло навпаки.

"Пишуть що я в не контексті. Я в контексті максимально. Я навпаки хотіла обєднати композицію уривком з тікток всіх, а обєднала усіх проти себе", - наголосила співачка.

&quot;Це не заказуха&quot;: Тіна Кароль попросила вибачення в українців через пісню про &quot;добро&quot; без світлаТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна також відзначила, що ситуація перетворилася на мем, хоча він болючий і далеко не веселий.

Окремо співачка прокоментувала припущення, які ширилися в мережі, ніби трек є "замовленням" або "методичкою".

"Це не заказуха, не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення", - запевнила артистка.

Кароль пояснила, що переспівала композицію щиро - після того, як почула пісню іншого автора.

"Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творістю", - пояснила знаменитість.

Артистка наголосила, що її мотиви були добрими.

Вона додала, що хотіла донести дуже просту думку: навіть коли в людей немає елементарного - вони мають одне одного.

&quot;Це не заказуха&quot;: Тіна Кароль попросила вибачення в українців через пісню про &quot;добро&quot; без світлаТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Захотілося заспівати, що у нас нема ніх*ена, у нас є тільки ми з вами", - пояснила виконавиця.

Також Тіна зізналася, що сама переживає ці складні реалії й тримається завдяки внутрішньому позитиву.

"У цей тяжкий час мене рятують тільки позитивні думки, і я хотіла ними якось поділитися", - розповіла співачка.

"Мені теж не вистачає тепла, добра і подеколи сил", - відверто сказала Кароль.

Окремо співачка подякувала людям, які підтримали її й не сприйняли пісню як "винуватця" проблем.

Наприкінці Тіна підкреслила, що для неї важливо не "відмовчатися", а говорити з аудиторією чесно.

У чому суть скандалу

Нова пісня Тіни Кароль стала одним із найобговорюваніших музичних інфоприводів останніх днів. У мережі вірусився уривок: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро".

Після публікації відео Кароль під цей звук користувачі TikTok масово почали знімати ролики у темряві, без опалення чи води, часто з іронією та сарказмом про "позитив" під час багатогодинних відключень.

Також раніше продюсер Михайло Ясинський коментував цю ситуацію і пояснював: через війну, обстріли, загальне виснаження та стрес реакції людей стали набагато гострішими, тому навіть творчі речі можуть сприйматися болючіше, ніж зазвичай.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України