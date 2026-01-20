ua en ru
"Это не заказуха": Тина Кароль попросила прощения у украинцев из-за песни о "добре" без света

Вторник 20 января 2026 14:16
UA EN RU
"Это не заказуха": Тина Кароль попросила прощения у украинцев из-за песни о "добре" без света Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

После волны обсуждений и критики в соцсетях Тина Кароль записала видеообращение к украинцам и публично извинилась за песню "У нас немає світла, у нас є добро", которая вызвала неоднозначную реакцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

Певица заявила, что не хотела никого обидеть, а ее намерение было совсем другим - поддержать людей в сложное время.

"Это мое видеообращение, извинения всем тем, кого коснулась эта песня... У нас нет света, у нас нет воды, у нас нет ничего, и добра у нас нет", - сказала Тина.

Артистка заверила, что она прекрасно понимает, в каком состоянии сейчас живет страна, и отреагировала на упреки о том, что якобы "не в контексте".

По словам Кароль, она хотела сделать объединяющий жест - подхватить тренд и поддержать людей через музыку. Однако получилось наоборот.

"Пишут что я в не контексте. Я в контексте максимально. Я наоборот хотела объединить композицию отрывком из тикток всех, а объединила всех против себя", - подчеркнула певица.

&quot;Это не заказуха&quot;: Тина Кароль попросила прощения у украинцев из-за песни о &quot;добре&quot; без светаТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина также отметила, что ситуация превратилась в мем, хотя он болезненный и далеко не веселый.

Отдельно певица прокомментировала предположения, которые распространялись в сети, будто трек является "заказом" или "методичкой".

"Это не заказуха, не методичка от власти. Я не выполняю никакие заказы", - заверила артистка.

Кароль объяснила, что перепела композицию искренне - после того, как услышала песню другого автора.

"Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что всю свою жизнь я поддерживаю людей творчеством", - пояснила знаменитость.

Артистка подчеркнула, что ее мотивы были добрыми.

Она добавила, что хотела донести очень простую мысль: даже когда у людей нет элементарного - они имеют друг друга.

&quot;Это не заказуха&quot;: Тина Кароль попросила прощения у украинцев из-за песни о &quot;добре&quot; без светаТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Захотелось спеть, что у нас нет них*ена, у нас есть только мы с вами", - пояснила исполнительница.

Также Тина призналась, что сама переживает эти сложные реалии и держится благодаря внутреннему позитиву.

"В это тяжелое время меня спасают только позитивные мысли, и я хотела ими как-то поделиться", - рассказала певица.

"Мне тоже не хватает тепла, добра и иногда сил", - откровенно сказала Кароль.

Отдельно певица поблагодарила людей, которые поддержали ее и не восприняли песню как "виновника" проблем.

В конце Тина подчеркнула, что для нее важно не "отмолчаться", а говорить с аудиторией честно.

В чем суть скандала

Новая песня Тины Кароль стала одним из самых обсуждаемых музыкальных инфоповодов последних дней. В сети вирусился отрывок: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро".

После публикации видео Кароль под этот звук пользователи TikTok массово начали снимать ролики в темноте, без отопления или воды, часто с иронией и сарказмом о "позитиве" во время многочасовых отключений.

Также ранее продюсер Михаил Ясинский комментировал эту ситуацию и объяснял: из-за войны, обстрелов, общего истощения и стресса реакции людей стали гораздо острее, поэтому даже творческие вещи могут восприниматься больнее, чем обычно.

