"Поважайте це": Тіна Кароль пояснила, чому перекладає свої хіти українською

Співачка Тіна Кароль нещодавно дала нове життя треку "Шиншила" і оголосила про запис платівки перекладених хітів. І це спровокувало обговорення, на деякі думки щодо своєї творчості вона відповіла публічно.

З чого все почалось

Про нову платівку висловилася Нателла Кірс. Блогерка не критикувала Кароль, а зазначила, що їй дуже сподобалася обкладинка альбому та тренд на натуральність. А ще Нателла пригадала про те, що раніше Тіна не хотіла перекладати свої хіти.

"Незважаючи на попередні заяви, щодо перекладу російськомовних пісень і труднощів із маніфестами, Тіна анонсувала альбом із хітами минулого. Дякую артистам, які наважилися на переклад, попри попередні заяви", - написала Кірс.

"Це не лише сміливий крок переглянути власну позицію, а й демонстративний ляпас тим, хто досі живе російськими крихтами та в очікуванні "будет как раньше, коґда закончітся война", - додала вона.

Допис Кірс (скриншот)

Реакція Кароль

У своєму Telegram-каналі Тіна відповіла на слова блогерки. Вона чітко окреслила, що нині не йдеться про "акт перекладу" і "жест нарешті".

"Це рішення написати заново те, що вже мало форму, але потребувало нового сенсу. Пісні не були перекладені. Вони були переосмислені. Їм надано нове дихання, нове призначення, нову логіку. Співавтори, з якими я працювала над текстами, прийшли до мене, не як виконавці завдання, а як носії іскри. Іскра стала полум’ям - не за наказом, а за сердечною чакрою", - наголосила Кароль.

"Ці тексти є новою версією творів. І вони подобаються мені зараз, чесно, навіть більше оригінальних. Вони не є копією. Не віддзеркаленням. Вони є самостійною формою. Не зводьте творчість і будь-яку працю до формули "нарешті дочекались", - додала вона.

Тіна закликала поважати мистецтво й наголосила, що так мислять ті, "хто не створює".

"Мистецтво - тонка й вимоглива матерія. Поважайте це - і повага стане взаємною", - резюмувала вона.