"Волоцюга соцмереж": Тіна Кароль не стримала емоцій через критику своїх відео

Неділя 18 січня 2026 21:16
"Волоцюга соцмереж": Тіна Кароль не стримала емоцій через критику своїх відео Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль жорстко відреагувала на критику у соцмережах. Зірка не стала мовчати, коли юзери почали обговорювати її нові відео.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кароль.

З чого усе почалося

Так, блогер Богдан Беспалов зробив допис, в якому заявив, що мешканці Слов'янська "не зрозуміли" відео, яке знімала Кароль. Відомо, що туди співачка вирушила з письменником Сергієм Жаданом.

"Артистка вляпалась в новий гучний скандал. Відправившись в місто-герой Словʼянськ, який знаходиться під постійними обстрілами росіянами, артистка на фоні стели міста записала з посмішкою і веселим відео під свою пісню "Шиншила", - написав блогер.

"Місцеві жителі не зрозуміли такої "веселої підтримки" і обурюються поведінкою Кароль. Саме так виглядає повна відірваність від контексту і спроби стати "своєю, народною", коли ти ніколи такою не була. Бо ти "еліта", - додав він.

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Кароль у Слов'янську (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакція Кароль

В Stories співачка показала скриншот з критикою від Беспалова. Вона вирішила відповісти йому публічно.

"Це твоя хвороблива уява і медіа кілерство! Люди були в захваті, що їх відвідують, що ними цікавляться і люблять, як військові, так і цивільні! Ти волоцюга соцмереж! Хейтер!" - написала Кароль.

Тіна не стала приховувати своїх емоцій та зазначила, що подібна критика її не зупинить.

"Нам все одно на твою думку, бо ми робимо гідно свою справу і вона аж ніяк не про те, чим ти живишся!" - додала вона.

&quot;Волоцюга соцмереж&quot;: Тіна Кароль не стримала емоцій через критику своїх відеоКароль відповіла Беспалову (скриншот)

Окрім цього, співачка прокоментувала відео, на якому вона заспівала про блекаути. У коментарях писали, що Кароль "не може" співати про відсутність світла, адже у неї точно є генератор та умови для життя навіть в таких ситуаціях.

"Тепер по треку, якому 2 роки і він написан чудовим автором! До уваги: мною було чітко сказано: нехай принаймні пісня хоч трохи додасть світла в ваші душі Холодно, неприємно та сумно абсолютно усім однаково! Посил - про людське тепло", - написала Тіна.

"Так в мене є генератор і я його заправляю, за свої власні кошти і це дорого, так як і всі боремося з кризою. Всі коментарі, що пісня замовлена владою - дурня цілковита! Всі боти - ми вас бачимо! Звідки ноги ростуть в атаки - бачимо! Решта не йдіть на поводу. Тримаємось", - резюмувала вона.

