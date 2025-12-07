ua en ru
Тарас Тополя різко пройшовся по творчості Тіни Кароль: "Її пісні для мене фальшиві"

Неділя 07 грудня 2025 19:13
UA EN RU
Тарас Тополя різко пройшовся по творчості Тіни Кароль: "Її пісні для мене фальшиві" Тарас Тополя і Тіна Кароль (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя різко висловився про творчість Тіни Кароль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту "Критиканти", де обговорюють сучасну музику та артистів.

Так, Тополя зізнався, що не є прихильником творчості Кароль та пояснив, чому вона його не переконує.

"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і все таке між крапельками м'яко, з такою щемливою подачею, а насправді вона хижак! В правильному, в хорошому розумінні", - сказав музикант.

Тарас Тополя різко пройшовся по творчості Тіни Кароль: &quot;Її пісні для мене фальшиві&quot;Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Це розумний, хитрий хижак з досвідом, це сильна жінка, яка ховається в своїй творчості. Це тигриця, з отакими кігтями, яка ховається, маскується під роль жертви і я це відчуваю", - додав він.

Також лідер гурту "Антитіла" зазначив, що хотів би побачити справжню Тіну Кароль без сценічних образів жертовності та ніжності.

Артист водночас визнав її професіоналізм і вокальний рівень.

"З точки зору вокалу, вона задає рамку найвищу, це однозначно так", - додав Тарас Тополя.

