Тарас Тополя різко пройшовся по творчості Тіни Кароль: "Її пісні для мене фальшиві"
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя різко висловився про творчість Тіни Кароль.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту "Критиканти", де обговорюють сучасну музику та артистів.
Так, Тополя зізнався, що не є прихильником творчості Кароль та пояснив, чому вона його не переконує.
"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і все таке між крапельками м'яко, з такою щемливою подачею, а насправді вона хижак! В правильному, в хорошому розумінні", - сказав музикант.
Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
"Це розумний, хитрий хижак з досвідом, це сильна жінка, яка ховається в своїй творчості. Це тигриця, з отакими кігтями, яка ховається, маскується під роль жертви і я це відчуваю", - додав він.
Також лідер гурту "Антитіла" зазначив, що хотів би побачити справжню Тіну Кароль без сценічних образів жертовності та ніжності.
Артист водночас визнав її професіоналізм і вокальний рівень.
"З точки зору вокалу, вона задає рамку найвищу, це однозначно так", - додав Тарас Тополя.
