Чому "оптимістична" пісня Тіни Кароль викликала хейт: відомий продюсер назвав причину

Понеділок 19 січня 2026 21:06
Чому "оптимістична" пісня Тіни Кароль викликала хейт: відомий продюсер назвав причину Михайло Ясинський і Тіна Кароль (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер Михайло Ясинський прокоментував хвилю обговорень довкола резонансної пісні Тіни Кароль "У нас немає світла та є добро", яка останнім часом викликала критику в соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Михайла Славі Дьоміну.

Продюсер пояснив, що українці зараз перебувають під постійним психологічним тиском через війну, обстріли, напружену ситуацію в країні, а також додаткові фактори, які впливають на самопочуття.

"Моя думка, що люди зараз знаходяться у дуже глибокому стресі через надзвичайне посилення тиску. Тут ще й погода грає не на нашому боці", - поділився думкою Ясинський.

Він також додав, що з часом цей складний період мине, а багато емоційних реакцій, які зараз здаються гострими, згодом сприйматимуться зовсім інакше.

"Але мені все-таки здається, що те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Усі ці моменти, увесь негатив - забудеться як щось незначне. Тіна почала більше комунікувати з аудиторією, а хтось подумав, що може дозволити собі те, чого раніше не можна було", - зазначив Михайло.

Хейт навколо пісні Кароль

Нова пісня Тіни Кароль стала одним із найгарячіших музичних інфоприводів останніх днів.

Мова йде про композицію, у якій звучать рядки про життя під час відключень - коли немає світла, тепла чи води, але водночас зберігається надія, єдність і віра в добро.

Найчастіше в мережі поширюють уривок пісні, який звучить так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро".

Сама Кароль також опублікувала відео під цей трек - у ньому артистка сидить у темному приміщенні без освітлення, тримаючи в руках чашку чаю.

Після цього користувачі почали масово повторювати подібний формат: знімати ролики у власних квартирах у темряві, без опалення чи навіть води, використовуючи той самий аудіофрагмент.

При цьому значна частина таких відео супроводжується іронією або сарказмом - у підписах люди жартують про "позитив”"та "щастя" на фоні багатогодинних відключень і складних побутових умов.

Згодом виконавиця вирішила прокоментувати ситуацію у своєму Telegram-каналі.

Співачка нагадала, що трек насправді не новий - йому вже близько двох років, а випустив пісню Данило Городецький ще навесні 2023-го.

За словами Кароль, її задум був простий: підтримати слухачів і додати хоч трохи внутрішнього світла у важкий час.

