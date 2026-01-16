ua en ru
"Приїхали до своїх": Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)

П'ятниця 16 січня 2026 18:39
UA EN RU
"Приїхали до своїх": Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото) Тіна Кароль і Сергій Жадан у Слов'янську (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тіна Кароль, яка раніше уникала поїздок у райони поблизу лінії фронту, цього разу приїхала до прифронтового Слов’янська на Донеччині. У поїздці її супроводжував письменник, поет і військовослужбовець 13-ї бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Кадрами з візиту до Слов’янська Жадан поділився у своєму Instagram.

Він розповів, що разом із артисткою навідалися до бійців 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії, яка нині входить до складу корпусу "Хартія".

"Останніми місяцями кілька разів приїздили до слов'янців, щоразу це нові історії та нові знайомства. Бригада захищає місто, бійці та командири тримають позиції", - розповів він.

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Тіна Кароль і Сергій Жадан приїхали до Слов'янська (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Під час поїздки Кароль і Жадан також зустрілися з командиром бригади - Героєм України, полковником Геннадієм Куцим.

"Цікаво було послухати думки комбрига - про ситуацію на фронті і в тилу, про зміни в психології бійців, про місто, яке бригада охороняє", - зізнався Жадан.

Крім зустрічей і спілкування з військовими, для хорунжої служби передали близько сотні книжок, які зібрали в рамках ініціативи "Бібліотека хартійця" за підтримки українських видавців.

Також Жадан опублікував спільний знімок із Тіною Кароль і бійцями біля стели Слов’янська.

"Приїхали до своїх", - лаконічно підписав знімок він.

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Тіна Кароль і Сергій Жадан приїхали до Слов'янська (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Схожий кадр із цього ж місця співачка оприлюднила і в себе.

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Тіна Кароль у Слов'янську (фото: instagram.com/tina_karol)

Окрім фото, Кароль показала відео з антидронового тунелю та уточнила, що приїхала до Слов’янська, зокрема, для зйомок нових випусків свого YouTube-проєкту "Дім звукозапису".

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Тіна Кароль і Сергій Жадан приїхали до Слов'янська (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Нагадаємо, раніше засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга розповідав, що Тіна Кароль нібито обіцяла виступити перед військовими, однак за день до концерту відмовилася.

Музикант Саша Чемеров, який також долучений до ініціативи, підтверджував цю інформацію і стверджував, що співачка начебто обіцяла передати на фронт автомобіль, але цього не зробила.

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Тіни Кароль і Сергія Жадана.

