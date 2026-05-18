Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA

У понеділок, 18 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети. Представниці українського тенісу здійснили потужний ривок, завоювавши престижні титули на турнірах в Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Історичний успіх на "тисячнику" в Римі Еліни Світоліної дозволив їй покращити своє становище одразу на три позиції. Тепер лідерка вітчизняного тенісу посідає 7-ме місце у світовій класифікації.
Друга ракета нашої країни Марта Костюк, попри те, що змушена була пропустити римські змагання через ушкодження, зуміла зберегти за собою високу 15-ту сходинку.
Значного прогресу цього тижня досягла і Даяна Ястремська. Завдяки перемозі на турнірі категорії WTA 125 в італійській Пармі, вона відіграла сім пунктів і повернулася до першої п'ятдесятки світового рейтингу, розташувавшись на 45-му місці.
Стабільно покращили свої позиції й інші представниці України в першій сотні. Юлія Стародубцева додала три рядки й тепер посідає 54-те місце, а Олександра Олійникова піднялася на дві сходинки й зафіксувала 66-ту позицію.
Своєю чергою Ангеліна Калініна здійснила ривок на чотири позиції вгору й іде 89-ю, тоді як Дарія Снігур зберегла за собою 95-те місце світової класифікації.
Таким чином, у топ-100 світового рейтингу зараз перебувають сім вітчизняних тенісисток.
За межами першої сотні новий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез – стрибок на 10 сходинок вивів її на 142-гу позицію. Також упевнено покращили свої показники Катаріна Завацька, яка піднялася на 268-ме місце, та Анастасія Соболєва, чий рух на 295-ту позицію дозволив їй знову повернутися до топ-300 найкращих тенісисток планети.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. Чільну десятку залишила італійка Жасмін Паоліні, яка не змогла захистити свій торішній титул у столиці Італії.
Топ-10 світового рейтингу:
