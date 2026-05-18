Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA

Зліт Світоліної та стабільність Костюк

Історичний успіх на "тисячнику" в Римі Еліни Світоліної дозволив їй покращити своє становище одразу на три позиції. Тепер лідерка вітчизняного тенісу посідає 7-ме місце у світовій класифікації.

Друга ракета нашої країни Марта Костюк, попри те, що змушена була пропустити римські змагання через ушкодження, зуміла зберегти за собою високу 15-ту сходинку.

Повернення Ястремської та парад рекордів

Значного прогресу цього тижня досягла і Даяна Ястремська. Завдяки перемозі на турнірі категорії WTA 125 в італійській Пармі, вона відіграла сім пунктів і повернулася до першої п'ятдесятки світового рейтингу, розташувавшись на 45-му місці.

Стабільно покращили свої позиції й інші представниці України в першій сотні. Юлія Стародубцева додала три рядки й тепер посідає 54-те місце, а Олександра Олійникова піднялася на дві сходинки й зафіксувала 66-ту позицію.

Своєю чергою Ангеліна Калініна здійснила ривок на чотири позиції вгору й іде 89-ю, тоді як Дарія Снігур зберегла за собою 95-те місце світової класифікації.

Таким чином, у топ-100 світового рейтингу зараз перебувають сім вітчизняних тенісисток.

За межами першої сотні новий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез – стрибок на 10 сходинок вивів її на 142-гу позицію. Також упевнено покращили свої показники Катаріна Завацька, яка піднялася на 268-ме місце, та Анастасія Соболєва, чий рух на 295-ту позицію дозволив їй знову повернутися до топ-300 найкращих тенісисток планети.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

7 (10). Еліна Світоліна

15 (15). Марта Костюк

45 (52). Даяна Ястремська

54 (57). Юлія Стародубцева

66 (68). Олександра Олійникова

89 (93). Ангеліна Калініна

95 (95). Дарія Снігур

142 (152). Вероніка Подрез

268 (279). Катаріна Завацька

295 (303). Анастасія Соболєва

Що у топ-10

Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. Чільну десятку залишила італійка Жасмін Паоліні, яка не змогла захистити свій торішній титул у столиці Італії.

Топ-10 світового рейтингу: