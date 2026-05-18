Триумфы Свитолиной и Ястремской: как победы украинок переписали рейтинг WTA

10:17 18.05.2026 Пн
2 мин
Обновленная табель о рангах женского тенниса зафиксировала стремительный взлет первой ракетки Украины и успехи других наших спортсменок
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

В понедельник, 18 мая, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты. Представительницы украинского тенниса совершили мощный рывок, завоевав престижные титулы на турнирах в Италии.

Взлет Свитолиной и стабильность Костюк

Исторический успех на "тысячнике" в Риме Элины Свитолиной позволил ей улучшить свое положение сразу на три позиции. Теперь лидер отечественного тенниса занимает 7-е место в мировой классификации.

Вторая ракета нашей страны Марта Костюк, несмотря на то, что вынуждена была пропустить римские соревнования из-за повреждения, сумела сохранить за собой высокую 15-ю строчку.

Возвращение Ястремской и парад рекордов

Значительного прогресса на этой неделе достигла и Даяна Ястремская. Благодаря победе на турнире категории WTA 125 в итальянской Парме, она отыграла семь пунктов и вернулась в первую пятидесятку мирового рейтинга, расположившись на 45-м месте.

Стабильно улучшили свои позиции и другие представительницы Украины в первой сотне. Юлия Стародубцева прибавила три строчки и теперь занимает 54-е место, а Александра Олейникова поднялась на две ступеньки и зафиксировала 66-ю позицию.

В свою очередь Ангелина Калинина совершила рывок на четыре позиции вверх и идет 89-й, тогда как Дарья Снигур сохранила за собой 95-е место мировой классификации.

Таким образом, в топ-100 мирового рейтинга сейчас находятся семь отечественных теннисисток.

За пределами первой сотни новый личный рекорд установила 19-летняя Вероника Подрез - прыжок на 10 ступенек вывел ее на 142-ю позицию. Также уверенно улучшили свои показатели Катарина Завацкая, которая поднялась на 268-е место, и Анастасия Соболева, чье движение на 295-ю позицию позволило ей вновь вернуться в топ-300 лучших теннисисток планеты.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

  • 7 (10). Элина Свитолина
  • 15 (15). Марта Костюк
  • 45 (52). Даяна Ястремская
  • 54 (57). Юлия Стародубцева
  • 66 (68). Александра Олейникова
  • 89 (93). Ангелина Калинина
  • 95 (95). Дарья Снигур
  • 142 (152). Вероника Подрез
  • 268 (279). Катарина Завацкая
  • 295 (303). Анастасия Соболева

Что в топ-10

Лидировать продолжает "нейтральная" Арина Соболенко. Лидирующую десятку покинула итальянка Жасмин Паолини, которая не смогла защитить свой прошлогодний титул в столице Италии.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
  3. (3). Ига Свёнтек (Польша)
  4. (4). Коко Гофф (США)
  5. (5). Джессика Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анисимова (США)
  7. (10). Элина Свитолина (Украина)
  8. (7). Мирра Андреева
  9. (9). Виктория Мбоко (Канада)
  10. (11). Каролина Мухова (Чехия)

