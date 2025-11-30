Терен і Віточка вперше вийшли в світ разом після чуток про роман (фото)

Ветеран і герой минулого сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен та волонтерка й етнологиня Віточка Зварич вперше з’явилися разом на публіці після хвилі чуток про можливі романтичні стосунки .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram екс-учасниці "Холостяка-14".

Спільне фото пара опублікувала у соцмережах. Разом вони відвідали подію "Оказія" - Андріївські вечорниці.

"Новий сезон", - лаконічно підписала кадр Віточка, і додала емодзі у вигляді троянди.

На знімку Терен і Віточка позують разом у традиційних образах, що лише підігріло інтерес аудиторії та нову хвилю обговорень у соцмережах.

Терен і Віточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

У своїх сторіс волонтерка також поділилася відео, на якому Олександр дарує їй троянду.

"Навіть у пітьмі видно хороших людей", - промовив він під час цього жесту.

Віточка і Терен зустрілися (скріншот)

Як все починалося

Після того, як Віточка покинула шоу "Холостяк" з Цимбалюком, глядачі почали активно обговорювати її подальшу долю та можливі стосунки з героєм попереднього сезону Олександром Тереном.

Однією з перших тему підхопила користувачка Threads.

"Мені одній здається, що вони були б ідеальною парою? Не на той сезон "Холостяка" Віточка пішла, ой не на той", - написала вона.

У мережі "шиперять" Терена і Віточку (скріншот)

На цей коментар відреагував сам Терен, звернувшись до ексучасниці реаліті.

"Що ви робите у неділю увечері?", - написав Олександр.

Віточка підтримала жартівливий тон діалогу.

"А є пропозиції?", - відповіла дівчина.

Терен пофліртував з Віточкою (скріншот)

Після цього ветеран продовжив інтригу.

"Якщо цей коментар набере 2000 вподобайок, то я особисто подарую троянду Віточці", - написав Терен.

Скандал між Тереном і Мандзюк

Згодом у мережі спалахнув інший конфлікт. Блогерка Олена Мандзюк повідомила, що припинила спілкування з Олександром Тереном і показала скриншот, на якому видно, що його акаунт опинився у блоці. Сам ветеран ситуацію тоді не коментував.

Юзери припустили, нібито саме флірт Сашка з етнологинею міг стати причиною конфлікту між ним і Мандзюк.

Втім, сама Олена публічно спростувала ці домисли та наголосила, що Віточка не має жодного стосунку до їхніх особистих обставин.

Мандзюк заблокувала Терена (скріншот)

Що говорила Віточка про Терена

Після свого вильоту з проєкту волонтерка зізналася, що не очікувала запрошення на побачення від Терена та пояснила, як усе почалося.

"Після другого епізоду кілька користувачів у Treads припустили, що я "помилилася сезоном і від Олександра Терена точно б отримала троянду". Під цими дописами почалися активні обговорення, у яких люди почали нас ніби зводити (як зараз модно казати - "шиперити"). Я не очікувала, що Олександр відреагує на ці коментарі. Проте, скажу відверто, було приємно, що він звернув увагу на ці обговорення: поцікавився моїми планами на вечір та натякнув на зустріч", - розповіла Зварич.

Вона також зазначила, що їхнє особисте знайомство відбулося ще раніше.

"Ми вже встигли випадково познайомилися на початку вересня. Мені кортіло тоді пожартувати щось на тему "Холостяка", але не можна було себе "видавати". Сподіваюся, наступна зустріч буде вже не випадковою і заснованою на щирій ініціативі", - поділилася вона.

Про чутки щодо "розлучниці"

Волонтерка різко відреагувала на звинувачення, що нібито через неї Будько посварився з Манздюк.

"Чесно кажучи, я не настільки близько знайома з Олександром, аби бути "розлучницею". А з Оленою Мандзюк не знайома зовсім. Та й слово "розлучниця" у контексті моєї особистості мені не зовсім подобається, адже подібна поведінка ніколи не була мені притаманна. А про особисті стосунки між Олександром та Оленою знаю не більше, ніж пишуть в медіа", - зазначила дівчина.

Щодо можливого побачення з Тереном, Зварич зізналася, що вони домовилися поєднати зустріч із благодійною метою.

Терен запросив на побачення Віточку (скріншот)

Віточка також відверто зізналася, що не розглядала Терена як потенційного обранця.

"Якщо відверто, то я не розглядала Терена в ролі обранця. Хоча коли дивилася реаліті минулого року, він справив на мене приємне враження. Проте знову ж таки: не хочеться сприймати людину лише з екрана чи соцмереж, адже це враження може бути хибним. Так чи інакше, я вважаю, що у нас з Олександром дійсно багато спільного, а тому ця зустріч неодмінно буде цікавою", - додала вона.

Перший спільний публічний вихід Терена і Віточки після всіх цих заяв лише підсилив інтерес до їхньої історії та породив нові обговорення про те, чи отримає ця "інтрига" своє продовження.