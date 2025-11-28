"Була шокована": Юля з "Холостяка" розкрила невідомі деталі останньої розмови з Цимбалюком

Юлія Коренюк з "Холостяка" зізналася, чи шкодує про рішення покинути проєкт. Вона розкрила невідомі подробиці останньої розмови з Тарасм Цимбалюком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала Юлія про рішення піти з "Холостяка"

Фотографиня покинула проєкт ще до Церемонії троянд у шостому випуску. Тепер вона зізналася, чи були думки лишитися, якби Тарас спробував вмовити.

"Ймовірність є завжди, але вона була дуже невеликою - 001 відсоток. Я чуттєва жінка, і могла б розчулитися, якби відчула від нього справжній імпульс. Але його не було", - поділилася Юлія.

Вже колишня учасниця дала зрозуміти, що не відчула належної підтримки від Холостяк.

"Тарас почав діалог зі мною з нападу та претензії - мовляв, я не прошу часу, щоб подзвонити дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватись дуже пізно, дуже рано, або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині", - зазначила вона.

Юлія про рішення піти з "Холостяка" (скриншот)

Несподівані деталі останньої розмови

За словами дівчини, частина діалогу між нею та головним героєм проєкту не потрапила до ефіру.

"Наша розмова тривала майже годину, зрозуміло що весь метр не може увійти в ефір", - пояснила вона.

Як зізналася фотографиня, під час розмови стався інцидент, який її здивував.

"Була ситуація (питання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар в машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив - це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати нема", - поділилася вона.

Водночас Юлія зауважила, що їхнє спілкування з Тарасом не складалося ще з самого початку.

"Загалом щось пішло не так від самого початку, ми зіткнулися характерами", - підсумувала вона.

Чому Коренюк хотіла піти з "Холостяка" (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Нагадаємо, Юлія покинула шоу в шостому випуску. Вона заявила Тарасу, що сумує за сином і просить її відпустити.

Розмова з Холостяком стрімко переросла в напружений діалог. Раніше ми писали, як Коренюк здивувала заявою після вильоту з проєкту.