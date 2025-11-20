Зірка "Холостяка" розсекретила умови, в яких живуть учасниці поза камерами: "Було складно"

Колишня учасниця "Холостяка", вчителька Яна Андрієнко з Києва, відверто розповіла про залаштунки реаліті. Дівчина розповіла про умови, в яких живуть учасниці.

Як живуть учасниці "Холостяка"

Не секрет, що дівчата не можуть користуватися смартфонами. Втім, для Яни це не стало випробуванням.

"Мені було класно без телефону, я навпаки відпочила від робочих задач. Набагато складніше мені було без книг та музики. Люблю насолоджуватись класною музикою та таким чином налаштовуватись на день. Тому, коли нас збирали візажисти на побачення або церемонію, ми часто просили увімкнути музику", - зізналася вона.

Також Яна розкрила деталі життя в розкішному будинку, де цього сезону поселили учасниць "Холостяка". Дівчата ніколи не розкладали валізи, аби мати змогу швидко зібрати всі речі.

"Ми готували самостійно, іноді готували разом з дівчатами-сусідками, іноді взагалі окремо. В прибиранні нас потрібно було контролювати, памʼятаю, якось прокинулась рано, щоб зробити невеличке тренування, а врешті решт, підмітала на сходах. В кімнатах було дійсно складно підтримувати порядок, адже валізи повністю ніхто не розбирав. Кожного разу, перед Церемонією, їх потрібно було знову складати", - пояснила Андрієнко.

А ось коли зйомки відбувалися в горах, то дівчата дійсно жили в наметах. І це було не зовсім легким випробуванням.

"Мені не було важко жити в наметі, але вночі дуже холодно спати, оскільки жили ми біля річки. А ще, складність була в тому, що на збір рюкзака було лише 7 хвилин. Якби мали більше часу - більш відповідально зібрали б речі", - зазначила Яна.