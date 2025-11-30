Терен и Виточка впервые вышли в свет вместе после слухов о романе (фото)

Ветеран и герой прошлого сезона шоу "Холостяк" Александр Терен и волонтер и этнолог Виточка Зварич впервые появились вместе на публике после волны слухов о возможных романтических отношениях .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram экс-участницы "Холостяка-14".

Совместное фото пара опубликовала в соцсетях. Вместе они посетили мероприятие "Оказія" - Андріївські вечорниці.

"Новый сезон", - лаконично подписала кадр Виточка, и добавила эмодзи в виде розы.

На снимке Терен и Виточка позируют вместе в традиционных образах, что лишь подогрело интерес аудитории и новую волну обсуждений в соцсетях.

Терен и Виточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

В своих сторис волонтерка также поделилась видео, на котором Александр дарит ей розу.

"Даже в темноте видны хорошие люди", - сказал он во время этого жеста.

Виточка и Терен встретились (скриншот)

Как все начиналось

После того, как Виточка покинула шоу "Холостяк" с Цимбалюком, зрители начали активно обсуждать ее дальнейшую судьбу и возможные отношения с героем предыдущего сезона Александром Тереном.

Одной из первых тему подхватила пользовательница Threads.

"Мне одной кажется, что они были бы идеальной парой? Не на тот сезон "Холостяка" Виточка пошла, ой не на тот", - написала она.

В сети "шиперят" Терена и Виточку (скриншот)

На этот комментарий отреагировал сам Терен, обратившись к экс-участнице реалити.

"Что вы делаете в воскресенье вечером?", - написал Александр.

Виточка поддержала шутливый тон диалога.

"А есть предложения?", - ответила девушка.

Терен пофлиртовал с Виточкой (скриншот)

После этого ветеран продолжил интригу.

"Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу Виточке", - написал Терен.

Скандал между Тереном и Мандзюк

Впоследствии в сети вспыхнул другой конфликт. Блогерша Елена Мандзюк сообщила, что прекратила общение с Александром Тереном и показала скриншот, на котором видно, что его аккаунт оказался в блоке. Сам ветеран ситуацию тогда не комментировал.

Юзеры предположили, якобы именно флирт Саши с этнологом мог стать причиной конфликта между ним и Мандзюк.

Впрочем, сама Елена публично опровергла эти домыслы и подчеркнула, что Виточка не имеет никакого отношения к их личным обстоятельствам.

Мандзюк заблокировала Терена (скриншот)

Что говорила Виточка о Терене

После своего вылета из проекта волонтер призналась, что не ожидала приглашения на свидание от Терена и объяснила, как все началось.

"После второго эпизода несколько пользователей в Treads предположили, что я "ошиблась сезоном и от Александра Терена точно бы получила розу". Под этими постами начались активные обсуждения, в которых люди начали нас как бы сводить (как сейчас модно говорить - "шиперить"). Я не ожидала, что Александр отреагирует на эти комментарии. Однако, скажу откровенно, было приятно, что он обратил внимание на эти обсуждения: поинтересовался моими планами на вечер и намекнул на встречу", - рассказала Зварыч.

Она также отметила, что их личное знакомство состоялось еще раньше.

"Мы уже успели случайно познакомились в начале сентября. Мне хотелось тогда пошутить что-то на тему "Холостяка", но нельзя было себя "выдавать". Надеюсь, следующая встреча будет уже не случайной и основанной на искренней инициативе", - поделилась она.

О слухах насчет "разлучницы"

Волонтерша резко отреагировала на обвинения, что якобы из-за нее Будько поссорился с Манздюк.

"Честно говоря, я не настолько близко знакома с Александром, чтобы быть "разлучницей". А с Еленой Мандзюк не знакома совсем. И слово "разлучница" в контексте моей личности мне не совсем нравится, ведь подобное поведение никогда не было мне присуще. А о личных отношениях между Александром и Еленой знаю не больше, чем пишут в медиа", - отметила девушка.

Относительно возможного свидания с Тереном, Зварич призналась, что они договорились совместить встречу с благотворительной целью.

Терен пригласил на свидание Виточку (скриншот)

Виточка также откровенно призналась, что не рассматривала Терена как потенциального избранника.

"Если откровенно, то я не рассматривала Терена в роли избранника. Хотя когда смотрела реалити в прошлом году, он произвел на меня приятное впечатление. Однако опять же: не хочется воспринимать человека только с экрана или соцсетей, ведь это впечатление может быть ложным. Так или иначе, я считаю, что у нас с Александром действительно много общего, а потому эта встреча непременно будет интересной", - добавила она.

Первый совместный публичный выход Терена и Виточки после всех этих заявлений лишь усилил интерес к их истории и породил новые обсуждения о том, получит ли эта "интрига" свое продолжение.