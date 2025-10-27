ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причину

Понеділок 27 жовтня 2025 12:40
UA EN RU
Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причину Олена Мандзюк і Олександр Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній герой шоу "Холостяк", ветеран Олександр "Терен", опинився в центрі нового скандалу після неочікуваного кроку своєї близької подруги - блогерки Олени Мандзюк. Напередодні вона раптово заблокувала його в соцмережах, чим викликала хвилю обговорень серед підписників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис інфлюенсерки у Threads.

Як усе почалося

Олена Мандзюк опублікувала в Threads пост, в якому написала, що її спілкування з Тереном завершено.

"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс, але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємось", - заявила блогерка.

До повідомлення вона додала скриншот сторінки Сашка, на якому видно, що його акаунт потрапив у блок. Сам Терен ситуацію поки не коментував.

Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причинуМандзюк заблокувала Терена (скріншот)

Флірт із Віточкою - випадковість чи причина конфлікту?

Напередодні блокування ветеран звернувся у соцмережах до вже екс-учасниці "Холостяка-14" Віточки, яка покинула проєкт у другому випуску.

"Що робиш у неділю ввечері?" - написав він, викликавши хвилю коментарів у підписників.

Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причинуТерен запросив Віточку на побачення (скріншот)

Віточка пізніше підтвердила, що знайома з Тереном ще з літа та що вони планували побачення, але поки не встигли його здійснити.

"Домовились нікуди не йти, поки не буде 50 000 грн на банці. Сподіваюсь, що Терен прийде на побачення з турнікетом", - пожартувала дівчина.

Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причинуТерен запросив на побачення Віточку (скріншот)

Мандзюк відповіла на чутки

Після хвилі обговорень у коментарях підписники почали припускати, що саме "флірт" із Віточкою став причиною конфлікту між Мандзюк і ветераном.

Блогерка спростувала ці здогадки, зазначивши, що жодного стосунку до цієї ситуації Віточка не має.

"Віточці бажаю сил та натхнення. Особисто про цю дівчинку не знаю нічого, окрім того, що бачила в мережі", - пояснила Олена.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Блогерка
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію