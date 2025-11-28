ua en ru
"Холостяк": чому Цимбалюк не прийшов на Церемонію троянд і хто залишив проєкт зі сльозами

П'ятниця 28 листопада 2025 23:58
"Холостяк": чому Цимбалюк не прийшов на Церемонію троянд і хто залишив проєкт зі сльозами Сьомий випуск "Холостяка" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У новому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк несподівано попрощався з учасницею, яка вразила його ефектною появою під час знайомства. А Церемонія троянд була драматичною.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".

Хто залишив проєкт

У новому випуску Тарас поспілкувався з багатьма дівчатами, він обговорив з ними особисті та відверті теми. І коли він запросив на індивідуальну бесіду Валерію Жуковську, між ними одразу відчувалася напруга.

Вона прямо сказала, що не поспішає відкриватися, адже не звикла робити це так швидко. А ще Валерія зізналася, що не звикла боротися за чоловіка, тому умови проєкту стали для неї таким собі випробуванням.

Спочатку Цимбалюк дякував дівчині за щирість. Але потім він заявив, що не хоче витрачати її час. Тому актор попрощався з Валерією ще до Церемонії троянд.

"Я не можу розслабитися, жартувати у звичній манері. Є відчуття, що ми по-різному дивимося на цей світ", - сказав "Холостяк".

Учасниця сильно плакала. В машині вона зізнавалася, що їй непросто переживати "виліт" з реаліті.

&quot;Холостяк&quot;: чому Цимбалюк не прийшов на Церемонію троянд і хто залишив проєкт зі сльозамиВалерія залишила проєкт (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

А вже на Церемонії троянд дівчата не побачили Тараса. Замість нього прийшов Гріша. Актору викликали "швидку", бо йому стало дуже погано.

Від імені "Холостяка" говорив Решетник. У Цимбалюка були питання до двох дівчат - Олі та Оксани. Тому саме вони не отримали троянди, хоча й не залишають проєкт.

Тож, свій шлях на "Холостяку" поки що продовжать:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Оксана Шанюк
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

