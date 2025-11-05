Скільки треба заплатити Усику: промоутер назвав важливу умову для протистояння українця з Вордлі

Вордлі нецікавий Усику

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Усик має захистити пояс WBO проти обов'язкового претендента – Вордлі. Та, за даними інсайдерів, українця не надто цікавить цей поєдинок.

Хірн пояснив, що чемпіон може погодитися на бій лише за умови, якщо отримає суттєву фінансову компенсацію. Через це британський промоутер вважає нереалістичною ідею Вордлі провести поєдинок у його рідному Іпсвічі.

"Ви повинні дати Усику 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон – ‘Вемблі’ або стадіон ‘Тоттенхем Хотспур", - заявив Хірн.

Що буде, якщо Усик відмовиться

Якщо українець не погодиться на бій, його позбавлять чемпіонського титулу WBO. Про це повідомив президент організації Густаво Олів'єрі в інтерв'ю The Ring.

У такому разі Вордлі, який нині має статус тимчасового чемпіона, буде підвищений до повноцінного володаря поясу. Його суперником може стати перспективний британець Мозес Ітаума.

"Якщо Усик з будь-якої причини не вийде на бій із Вордлі, ми призначимо поєдинок між тимчасовим чемпіоном і обов’язковим претендентом самостійно", - пояснив Олів'єрі.

Українець мовчить – інтрига зберігається

Сам Усик поки не коментував можливість бою з Вордлі та не реагував на його виклик після перемоги над Джозефом Паркером.

Раніше керівник команди українця Сергій Лапін припустив, що логічніше було б спочатку провести бій між Вордлі та Ітаумою, а вже переможець зустрівся б з Усиком.

Таким чином, не виключено, що Усик може відмовитися від обов'язкового захисту - і згодом спробує знову зібрати всі титули. Так, як він зробив у 2024-му з поясом IBF.

Поєдинок Вордлі з Паркером (фото: instagram.com/daznboxing)

Як Вордлі став обов'язковим претендентом

Нагадаємо, WBO зобов'язала Усика захищати титул ще навесні. Однак після бою за абсолют із Дюбуа українець отримав відстрочку через травму.

У цей час новозеландець Паркер, який мав статус тимчасового чемпіона, вийшов на ринг проти Вордлі – і програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Одразу після цього британець кинув виклик Усику, а промоутер Френк Воррен підтвердив, що переговори між командами вже тривають. Проте наразі від табору українця не надходило сигналів, що бій дійсно відбудеться.