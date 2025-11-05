Сколько надо заплатить Усику: промоутер назвал важное условие для противостояния украинца с Уордли

Уордли неинтересен Усику

После победы над Даниэлем Дюбуа Усик должен защитить пояс WBO против обязательного претендента - Уордли. Но, по данным инсайдеров, украинца не слишком интересует этот поединок.

Хирн объяснил, что чемпион может согласиться на бой только при условии, если получит существенную финансовую компенсацию. Поэтому британский промоутер считает нереалистичной идею Уордли провести поединок в его родном Ипсвиче.

"Вы должны дать Усику 10-15 миллионов фунтов стерлингов. Вы не можете сгенерировать это на арене в Ипсвиче. Это должен быть Лондон - 'Уэмбли' или стадион 'Тоттенхэм Хотспур', - заявил Хирн.

Что будет, если Усик откажется

Если украинец не согласится на бой, его лишат чемпионского титула WBO. Об этом сообщил президент организации Густаво Оливьери в интервью The Ring.

В таком случае Уордли, который сейчас имеет статус временного чемпиона, будет повышен до полноценного обладателя пояса. Его соперником может стать перспективный британец Мозес Итаума.

"Если Усик по какой-либо причине не выйдет на бой с Уордли, мы назначим поединок между временным чемпионом и обязательным претендентом самостоятельно", - пояснил Оливьери.

Украинец молчит - интрига сохраняется

Сам Усик пока не комментировал возможность боя с Уордли и не реагировал на его вызов после победы над Джозефом Паркером.

Ранее руководитель команды украинца Сергей Лапин предположил, что логичнее было бы сначала провести бой между Уордли и Итаумой, а уже победитель встретился бы с Усиком.

Таким образом, не исключено, что Усик может отказаться от обязательной защиты - и впоследствии попытается снова собрать все титулы. Так, как он сделал в 2024-м с поясом IBF.

Поединок Уордли с Паркером (фото: instagram.com/daznboxing)

Как Уордли стал обязательным претендентом

Напомним, WBO обязала Усика защищать титул еще весной. Однако после боя за абсолют с Дюбуа украинец получил отсрочку из-за травмы.

В это время новозеландец Паркер, который имел статус временного чемпиона, вышел на ринг против Уордли - и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сразу после этого британец бросил вызов Усику, а промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что переговоры между командами уже идут. Однако пока от лагеря украинца не поступало сигналов, что бой действительно состоится.