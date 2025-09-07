ua en ru
Офіційно. Усик отримав відстрочку від WBO з жорсткою умовою

Неділя 07 вересня 2025 13:57
Офіційно. Усик отримав відстрочку від WBO з жорсткою умовою Фото: Олександру Усику дали час на відновлення (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Всесвітня боксерська організація (WBO) ухвалила рішення про надання відстрочки абсолютному чемпіону світу у суперважкій вазі Олександру Усику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації.

Причина відтермінування

Українець отримав додаткові 90 днів для організації наступного титульного поєдинку. Причиною стала травма спини чемпіона. Рішення ухвалили після того, як Усик надав WBO відповідний медичний висновок.

Нагадаємо, що після перемоги над Даніелем Дюбуа, Усик отримав обов'язкового претендента на пояс WBO – новозеландця Джозефа Паркера. Сторони мали 30 днів для узгодження бою, однак команда українця попросила відтермінування через травму спини.

Паркер або Вордлі

Поки Усик буде лікуватися, Паркер проведе проміжний бій проти британця Фабіо Вордлі. Поєдинок відбудеться 25 жовтня в Лондоні.

Переможець стане тимчасовим чемпіоном і наступним обов'язковим опонентом для Усика.

Умови збереження титулу

За правилами WBO, після завершення 90-денного періоду Усик буде зобов'язаний домовитися про бій з володарем тимчасового титулу.

Проведення проміжних боїв чи відмова від поєдинку з будь-якої причини (навіть повторної травми) призведуть до втрати поясу та статусу абсолютного чемпіона.

Раніше ми писали, що Усик не потрапив до топ-3 найкращих боксерів XXI століття.

Також читайте, хто увійшов до топ-10 найбагатших боксерів усіх часів.

