"Я написав йому листа". Красюк вперше розповів про причини припинення співпраці з Усиком

Неділя 02 листопада 2025 13:40
UA EN RU
"Я написав йому листа". Красюк вперше розповів про причини припинення співпраці з Усиком Фото: Олександр Красюк та Олександр Усик (instagram.com/alex.krassyuk)
Автор: Андрій Костенко

Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика – Олександр Красюк розповів про причини розриву багаторічної співпраці з українським боксером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю промоутера YouTube-каналу Okay Eva.

"Це я завершив співпрацю"

За словами Красюка, саме він ініціював припинення співпраці після 12 років спільної роботи.

"Це я завершив співпрацю з Усиком. Я написав йому листа – не е-мейлом, не телефоном, а фізичного листа", - зізнався промоутер.

Він наголосив, що контракт між ними закінчився ще перед боєм з Ентоні Джошуа у 2021 році. Надалі вони працювали без юридичних зобов'язань, "на братерських засадах".

"Він потребував моєї роботи, я потребував його як спортсмена. Ми зробили хорошу справу разом. Але все має кінець".

"Був проти бою з Дюбуа"

Красюк визнав, що не підтримував рішення Усика виходити на повторний поєдинок із британцем Даніелем Дюбуа.

"На той момент він досяг усього. Поєдинок з Дюбуа не приносив таких грошей, як з Ф'юрі чи Джошуа, а ризик був високий і невиправданий. Дюбуа – молодий бегемот, з бетонною головою. Один удар – і все, що будувалося 12 років, могло зникнути".

"Не хотів йти проти течії"

Промоутер підкреслив, що не впливав на рішення команди і не хотів брати на себе відповідальність за те, до чого не мав стосунку.

"Я був антагоністом цього рішення. Тому сказав: "Саню, якщо я залишусь, буду проти течії – це лише завадить тобі. А я завжди працював, щоб ти досягав результату".

Як розійшлися шляхи

У своєму листі до Усика Красюк попрощався тепло:

"Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим", - написав він.

Зазначимо, що партнерство між Усиком і компанією K2 Promotions під керівництвом Красюка тривало з 2013 року, коли після золотої Олімпіади в Лондоні-2012 українець перейшов у професіонали. Разом вони пройшли шлях від дебюту на профі-рингу до абсолютного чемпіонства одразу у двох вагових категоріях.

Після розставання боксер продовжив виступи з іншою командою, тоді як Красюк залишився одним із найвідоміших українських промоутерів у світі боксу.

Раніше ми писали, що Усик перевершив Канело та став найпопулярнішим боксером світу.

Також читайте, що сказав тренер Вордлі про бій з Усиком за титул абсолюта.

