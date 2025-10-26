Небезпечний варіант для Усика: чому Вордлі – це гірше, ніж Паркер

Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (20–1, 19 KO) здобув титул тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO після перемоги над новозеландцем Джозефом Паркером (36–7, 24 KO). Завдяки цьому він став обов'язковим претендентом на поєдинок із Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою .

Передісторія бою

Ще у березні Усик отримав Паркера як обов'язкового претендента за лінією WBO. Однак організація дозволила українцю провести об'єднавчий бій з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра. Через проблеми зі спиною чемпіон отримав відстрочку на проведення перемовин із Паркером.

Зрештою новозеландцю призначили іншого суперника – Фабіо Вордлі, який був у черзі на пояс українця за лінією WBA. Саме цей поєдинок і визначив нового претендента на титул Усика. Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як Вордлі переміг Паркера

Перші раунди проходили у рівній боротьбі: обидва боксери активно обмінювалися джебами. У другому раунді ініціативу перехопив Паркер, але у третьому точнішим став Вордлі.

На початку четвертого раунду Паркер притис суперника до канатів кількома потужними ударами, однак британець відповів аперкотом. Далі новозеландець продовжив тиснути, кілька разів влучив у голову Вордлі та провів серію комбінацій.

У середніх раундах Паркер виглядав трохи переконливішим, не дозволяючи супернику активно пресингувати. У дев'ятому Джозеф знову похитнув британця комбінацією джебів, але вже в наступному раунді Фабіо ледь не відправив його в нокдаун.

У 11-му раунді Вордлі провів потужну серію ударів, змусивши рефері зупинити поєдинок – технічний нокаут.

Після бою Вордлі не приховував емоцій та кинув виклик Усику:

"Скажу лише одне: Усик, Усик!"

Хто такий Вордлі та в чому його небезпека

Для Вордлі ця перемога стала 20-ю у професійній кар’єрі. Тепер він є обов'язковим претендентом на бій із абсолютним чемпіоном світу - Усиком. Сам українець нещодавно повідомив, що планує провести наступний захист титулів у першій половині 2026 року.

30-річний британець – багато у чому нетиповий боксер. Через відсутність серйозної аматорської підготовки, він набирався досвіду у залах по всій Європі. Був спаринг-партнером найяскравіших зірок дивізіону.

Зокрема, неодноразово спарингував з Усиком. До повномасштабного вторгнення РФ двічі приїздив в Україну – де працював у таборі Олександра.

На відміну від Паркера, він дуже добре знає тонкощі підготовки Усика, оскільки довгий час сам був частиною цієї системи. Ці знання можуть йому серйозно допомогти під час майбутнього протистояння.

Як паралель можна згадати Ентоні Джошуа. Він певний час був спаринг-партнером Володимира Кличка, а потім переміг його на рингу.

Вордлі в тренувальному таборі Усика (фото: instagram.com/fabiowardley)