Без поблажок для Усика: президент WBO зробив офіційну заяву щодо титулу українця

Четвер 07 серпня 2025 13:39
UA EN RU
Автор: Андрій Костенко

Всвітня боксерська організація (WBO) не збирається робити жодних винятків для абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Український боксер має провести обов'язковий захист титулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Що сказав президент WBO

Про зобов'язання українцю нагадав президент WBO Густаво Олів'єрі. У офіційній заяві він наголосив, що Усик повинен вийти на ринг проти тимчасового чемпіона – новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), згідно з вимогами регламенту організації.

"Прошу врахувати, що я маю неухильно дотримуватись норм, які регулюють діяльність Всесвітньої боксерської організації. У цьому випадку Усик має виконати обов'язок щодо захисту титулу проти Джозефа Паркера. WBO офіційно повідомила про це всі сторони відповідно до встановленої процедури.

Простіше кажучи, я зобов'язаний дотримуватись правил незалежно від того, хто саме є боксером, промоутером, менеджером, радником чи посередником", - заявив Олів'єрі.

Наприкінці липня WBO офіційно зобов'язала команди Усика та Паркера розпочати переговори щодо організації бою. На перемовини надано стандартний 30-денний термін – до 23 серпня. Якщо до цього часу угоди не буде досягнуто, WBO призначить промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться від бою, то втратить пояс WBO і звання абсолютного чемпіона світу.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Хто ще претендує на Усика

Як володар титулів усіх головних боксерських організацій, Усик має проводити захист своїх поясів. Зараз на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу є п'ять головних претендентів за різними лініями.

  • WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина) – тимчасовий чемпіон
  • WBA – Кубрат Пулєв (Болгарія) – регулярний чемпіон та Фабіо Вордлі (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон
  • WBO – Джозеф Паркер (Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон
  • IBF – Дерек Чісора (Велика Британія) – лідер рейтингу.

Раніше ми писали, як Паркер піснею натякнув на бій за титул.

Також читайте, що колишній промоутер Усика Красюк попередив його про шахраїв.

