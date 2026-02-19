Скандального принца Ендрю заарештували: що відомо

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який втратив титул принца через зв'язки з Джеффрі Епштейном та скандальні звинувачення, був заарештований. У його будинках проводяться обшуки.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Більше цікавого: Чому Меган Маркл проти примирення принца Гаррі з королівською родиною
У заяві британської поліції зазначено, що 19 лютого було заарештовано чоловіка віком понад 60 років із Норфолка за підозрою у службовій неправомірності. Також проходили обшуки за адресами у графствах Беркшир і Норфолк.
Ім'я затриманого офіційно правоохоронці не назвали, але деталі справи співпадають з даними про Маунтбеттен-Віндзора. Зокрема поліцейські авто були помічені біля помешкання, де він нині проживає.
Ендрю підозрюють у зловживанні службовим становищем в період, коли він обіймав посаду торгового посланця Великої Британії. Тоді він міг передавати конфіденційну інформацію Епштейну.
Поліція також підтвердила, що затриманий наразі перебуває під вартою.
Він давно був під пильною увагою через свої стосунки з бізнесменом та цивільні судові справи, пов'язані з ним.
В жовтні минулого року король Британії Чарльз III позбавив брата титула принца через його гучне минуле. Крім того, він втратив право залишатися в будинку біля Віндзорського замку.
Ендрю послідовно заперечував свої зв'язки з Епштейном та звинувачення, які лунали на його адресу. З посмертних мемуарів однієї з жертв бізнесмена Вірджинії Джуффре стало відомо, що вона тричі мала інтимні стосунки з Ендрю, коли була неповнолітньою.
Електронні листи 2011 року також показали, що він мав контакти із засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх Епштейном, що викликало широкий суспільний резонанс.
Вас також може зацікавити: