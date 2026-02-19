Скандального принца Эндрю арестовали: что известно

За что арестовали брата короля Чарльза III

В заявлении британской полиции указано, что 19 февраля был арестован мужчина в возрасте более 60 лет из Норфолка по подозрению в служебной неправомерности. Также проходили обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Имя задержанного официально правоохранители не назвали, однако детали дела совпадают с данными о Маунтбеттен-Виндзоре. В частности полицейские авто были замечены возле дома, где он сейчас проживает.

Эндрю подозревают в злоупотреблении служебным положением в период, когда он занимал должность торгового посланника Великобритании. Тогда он мог заниматься передачей конфиденциальной информации Эпштейну.

Полиция также подтвердила, что задержанный сейчас находится под стражей.



Что известно о связях Эндрю с Эпштейном

Напомним, в октябре прошлого года король Британии Чарльз III лишил брата титула принца из-за его громкого прошлого. Кроме этого, он потерял право оставаться в доме возле Виндзорского замка.

Эндрю последовательно отрицал свои связи с Эпштейном и обвинения, которые звучали в его адрес. Из посмертных мемуаров одной из жертв бизнесмена Вирджинии Джуффре стало известно, что у нее трижды были интимные отношения с тогда еще принцем в несовершеннолетнем возрасте.

Электронные письма 2011 года также показали, что он имел контакты с осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних Эпштейном, что вызвало широкий общественный резонанс.

Какими были связи Эндрю с Эпштейном (фото: Getty Images)