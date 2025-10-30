Король Британії Чарльз III позбавив свого брата титула принца через гучний скандал

Король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та змусив його покинути будинок біля Віндзорського замку. Так його покарали за зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

65-річний Ендрю, молодший брат Чарльза III та другий син покійної королеви Єлизавети II, зазнав дедалі більшого тиску через свою поведінку та зв'язки з Епштейном, і на початку цього місяця його змусили відмовитися від титулу герцога Йоркського.

Чарльз III посилив свої дії проти брата, позбавивши титулів та залишивши його відомим як Ендрю Маунтбеттен Віндзор.

У заяві Букінгемського палацу йдеться, що Ендрю також було вручено офіційне повідомлення про відмову від оренди свого особняка Royal Lodge у маєтку Віндзор на захід від Лондона та про переїзд до альтернативного приватного житла на сході Англії.

"Ці санкції необхідні, незважаючи на те, що він продовжує заперечувати пред’явлені йому звинувачення. Їхні Величності бажають чітко дати зрозуміти, що їхні думки та найглибші співчуття були і залишаться з жертвами та тими, хто пережив будь-які форми насильства", - зазначили в палаці.

Джерело в палаці повідомило, що хоча Ендрю продовжував заперечувати звинувачення проти нього, було очевидно, що мали місце серйозні прогалини в судженнях.

Також зазначається, що рішення ухвалив Чарльз III, але монарх мав підтримку ширшої родини, включаючи спадкоємця престолу принца Вільяма.