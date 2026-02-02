ua en ru
Секретні файли Епштейна: NYT розкрило нові деталі про роль Трампа у скандальній справі

США, Понеділок 02 лютого 2026 16:24
Секретні файли Епштейна: NYT розкрило нові деталі про роль Трампа у скандальній справі Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У 3 млн сторінок документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном, президент США Дональд Трамп згадується понад 38 тисяч разів у 5300 файлах. Водночас дані про якісь порушення з його боку там відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання, яке вивчило оприлюднені документи, пише, що вони містять багато згадок про Трампа, який до початку 2000-х був близьким другом Епштейна.

Президент США заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном. При цьому і заступник генпрокурора країни Тодд Бланш зазначає, що у файлах не міститься приводу для розслідування стосовно Трампа.

Згадки про Трампа у тисячах документів

NYT знайшло у новий "файлах Епштейна" більш ніж 5300 файлів, в яких понад 38 000 разів згадується про Трампа, а також його дружину Меланію та клуб Мар-а-Лаго у Флориді.

Зазначається, що багато оприлюднених документів є новинами та загальнодоступними матеріалами з електронної пошти Епштейна. Вони також свідчать, що той довго стежив за життям Трампа після його політичного злету і шукав способи використати це у своїх цілях.

Крім того, у файлах присутні нотатки та стенограми інтерв'ю слідчих з жертвами Епштейна. Дехто з потерпілих згадує взаємодію з Трампом під час зустрічі в Мар-а-Лаго або в Епштейна, проте вони не вказують на неправомірну поведінку теперішнього президента США.

Справа Епштейна

Нагадаємо, 10 грудня американський суд ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.

Епштейн помер у федеральній в’язниці у 2019 році, офіційна версія - самогубство. Але обставини його смерті залишаються загадкою - існує версія, що його могли ліквідувати через небезпечні знання.

Зазначимо, 19 грудня Міністерство юстиції США розпочало публікацію нового великого масиву файлів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном.

РБК-Україна раніше писало, що у нових матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я Дональда Трампа. У документах ідеться про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

