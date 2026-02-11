"Не втягуй нас у це": Меган Маркл застерегла принца Гаррі через скандал з Епштейном

Меган Маркл нібито виступила проти спроб принца Гаррі відновити стосунки з британською королівською родиною. За даними іноземних ЗМІ, вона побоюється, що новий виток скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном, може негативно позначитися на її репутації та бізнес-проєктах.

Більше цікавого : Меган Маркл втрутилася у скандал родини Бекхемів і дала пораду Брукліну

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RadarOnline .

Бренд важливіший за примирення?

Повідомляється, що Маркл зупинила можливі кроки Гаррі до примирення з родиною через ризики для її бренду стилю життя As Ever.

За інформацією джерел, герцогиня дедалі обережніше ставиться до будь-яких зв’язків із монархією, особливо на тлі нових публікацій у справі Епштейна.

Після оприлюднення Міністерством юстиції США чергового пакета документів знову згадувалися імена принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сари Фергюсон.

Це, за словами королівського експерта Дункана Ларкомба, створило додатковий тиск на монархію.

"Немає сумнівів, що королівська родина зараз переживає кризу… Меган усвідомлює, наскільки Гаррі засмучений тим, що сталося… Але певною мірою вона, ймовірно, буде рада, що Гаррі залишився осторонь", - сказав Ларкомб RadarOnline.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Я впевнена, що вона каже йому: "Не втручайся, не втручайся, королівська родина переживає кризу, не втягуй нас у це", - додав експерт.

За словами Ларкомба, колишня акторка зосереджена на розвитку власних проєктів, зокрема серіалу "Як завжди" та кулінарного шоу "З любов'ю, Меган".

Попри те що продукція бренду As Ever продовжує продаватися онлайн, телевізійні проєкти герцогині, як повідомляється, не виправдали очікувань - серіал на Netflix був закритий після двох сезонів через низькі рейтинги.

Також стало відомо, що багатомільйонна угода Сассексів із Netflix трансформувалася у формат "першого перегляду", що може свідчити про зміну умов співпраці.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Був час, коли Меган потрібно було лише асоціювати себе з королівським брендом. Але зараз, особливо для неї, можливо, зараз не час говорити про те, яким близьким членом королівської родини вона була і залишається", - сказав Ларкомб.

Водночас, за даними інсайдерів, принц Гаррі нині як ніколи близький до можливого примирення зі своїм батьком, королем Карлом III, який проходить лікування від онкологічного захворювання.